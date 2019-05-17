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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
17.05.2019 - 17:28, Son Güncelleme:

Saadet Partisinden "23 Haziran" açıklaması

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Saadet Partisinden "23 Haziran" açıklaması

Saadet Partisinden 23 Haziran'daki İstanbul seçimine ilişkin yapılan açıklamada, "Partimizin seçimlere girmesi; sadece ülkemizin menfaatlerini gözetip kollamak, huzuru ve refahı hakim kılmak içindir. Hiçbir çıkar grubunun yanında yer almadığımız gibi kimseye karşı kin ve nefret duygusu da taşımamaktayız." ifadelerine yer verildi.

Yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde adayı Necdet Gökçınar'ı çekmeme kararı alan Saadet Partisi, yaşanan tartışmalar üzerine yazılı açıklama yaptı. Son zamanlarda bazı şahsi açıklama ve fikir beyanlarının bazı basın yayın organları ve kişiler tarafından "fütursuzca" çarpıtıldığına ve partinin zan altında bırakıldığına şahit olunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: 
"Partimizin seçimlere girmesi; sadece ülkemizin menfaatlerini gözetip kollamak, huzuru ve refahı hakim kılmak içindir. Hiçbir çıkar grubunun yanında yer almadığımız gibi kimseye karşı kin ve nefret duygusu da taşımamaktayız.

Saadet Partisi ülkemiz siyasetinde özgül ağırlığı yüksek olan bir partidir. Siyasi anlayışının temelinde en önemli ölçü olarak hakkı ve hakikati üstün tutmak yatmaktadır. Ülke meselelerinin tespit ve çözümü konusunda inandığı doğruları yetkili organlarımız vasıtası ile milletimizle paylaşmaktadır. Bu ölçünün dışındaki ifadeler partimizin görüşü olmayıp şahısların kendi kanaatleri olarak değerlendirilmelidir." 

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