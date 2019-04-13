Saadet Partisi ile Fatih Erbakan’ın tahliye kavgası

Saadet Partisi Genel Sekreteri Tacettin Çetinkaya, binayı tahliye etmek için istedikleri üç günlük sürenin Fatih Erbakan tarafından geri çevrildiğini söylerken, Erbakan ise SP’lilerin binayı 1 Nisan’da boşaltacaklarına ilişkin imzalı taahhütnameyi, “Verdiği sözü tutmak, Müslümanlığın şiarıdır” diyerek sosyal medya hesabından yayınladı. Bu belgenin altında kendisinin de imzası bulunan Çetinkaya dün yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

FATİH ERBAKAN EMANETÇİ

“Erbakan Hocamızın vefatından sonra, emanetçi durumunda bulunan Mehmet Altınöz ve Fatih Erbakan 5 ortağı bulunan ETAŞ A.Ş.’nin diğer 3 ortağının itirazına rağmen genel merkezimize icra takibi başlatmışlardır. Haciz tehdidi altında talep ettikleri kira bedeli ve talep edilen faizlerin tamamı partimizden tahsil edilmiş ve partimiz üzerindeki tüm hacizler tarafımızdan kaldırılmıştır. Böylelikle iddia olunan kira alacağı tamamen bizden tahsil edilmiş ve karşı tarafın başkaca bir alacakları kalmamıştır.

Bu süre zarfında kanuni olarak tahliye zorunluluğunun yerine getirilmesinin idrakinde olduğumuz için uygun bir bina bulunmuş ve imza aşamasına gelinmişti. Üç gün içerisinde taşınma işlemlerimizi tamamlayacağımızı ifade etmiş olmamıza rağmen ne yazık ki 1 gün sonra tahliye işlemi başlatılmıştır. Tahliyeye gelen karşı taraf avukat ve yetkililerine, 3 gün sonra yani 14 Nisan 2019 tarihine kadar tahliyenin tarafımızdan gerçekleştirileceğini dolayısıyla resmi işlemin şimdilik durdurulması talep edilmiştir. Bu talebimiz Fatih Erbakan’a iletildiği halde kendi avukatlarına ‘Kesinlikle başladığınız işi bitirin’ talimatı neticesinde bu talihsiz ve müessif olay yaşanmıştır. Ve getirilen kamyonlarla eşyalarımız karga tulumba binadan dışarıya çıkarılmıştır.”

Fatih Erbakan’ın Twitter hesabından yayınladığı ve binanın yerel seçimlerin hemen ardından 1 Nisan tarihinde tahliye edileceği belirtilen taahhütnamede Çetinkaya’nın yanı sıra SP yöneticilerinden eski milletvekili Fethullah Erbaş ile tahliye işlemini isteyen Fatih Erbakan ve Necmettin Erbakan’ın damadı Mehmet Altınöz’ün büyük ortağı olduğu ETAŞ şirketinin avukatı Mehmet Ener’in imzası yer aldı. Ener de yaptığı yazılı açıklamada, “Tüm iyi niyetimizi suistimal eden Saadet yetkilileri imzaladıkları taahhütnamenin gereğini de yapmadıkları için, bundan tam 6 ay önce elde ettiğimiz tahliye hakkımızı bugün kullanmak durumunda kaldık. Bir kez daha üzerine basarak ifade ediyoruz ki, bugün SP’nin Milli Görüş prensiplerine uygun olmayan siyaset anlayışı tahliye ediliyor” dedi.