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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Arda ERDOĞAN-Haluk KARAASLAN/ANKARA (DHA)
11.04.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Saadet Partisi Genel Merkezi tahliye ediliyor

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Ankara'da kirası ödenmediği için mahkemenin tahliye kararı verdiği Saadet Partisi (SP) Genel Merkezi'nde tahliye işlemi başlatıldı.

Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ve damadı Mehmet Altınöz, SP tarafından genel merkez binasının kiralarının ödenmediği gerekçesiyle partiye dava açtı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Hukuk Dairesi'nce verilen tahliye kararı, geçen Kasım ayında Yargıtay tarafından onandı.

Yargıtay kararı ardından bugün Çankaya ilçesi Ziyabey Caddesi'nde bulunan 3 katlı genel merkez binasında tahliye işlemi başlatıldı. Sabah icra memurları, polis eşliğinde SP Genel Merkezi'nde tahliyeyi başlattı.

Parti yetkilileriyle görüşen görevliler, daha sonra içeriye girerek inceleme yaptı. Daha sonra işçiler, partideki eşyaları genel merkez önüne gelen kamyona yüklemeye başladı. Tahliye işlemi sürüyor.

Saadet Partisi Genel Merkezi tahliye ediliyor
SP İL BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Saadet Partisi Ankara İl Başkanı ve parti avukatı Fatih Beyazıt, tahliye işlemlerinin sürdüğü Genel Merkez binası önünde gazetecilere açıklama yaptı. Beyazıt, tahliye işlemlerinin icra kanalıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Genel merkez binası ile ilgili hukuki sürecin devam ettiğini kaydeden Beyazıt, "Bu kira ödenmemesi ile ilgili bir uyuşmazlık. Biz burada mülkiyet sahibi olduğumuzu iddia ediyoruz, onlarsa 'hayır kiracı' diyorlar. Bir icra işlemi başlatılıp, tahliye süreci gerçekleştirilmek isteniyor. Buranın tapusu ile alakalı açmış olduğumuz davada lehimize bir tedbir kararı verilmiştir, Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından. Bu yönden bizim yargısal sürecimiz devam edecektir" dedi.

'OLUMLU BİR CEVAP ÇIKMADI'

Beyazıt, Pazar gününe kadar süre istediklerine işaret ederek, "Biz pazar gününe kadar kendilerine taşınacağımızı söyledik. Ama bugün böyle bir işleme kalkışıldı maalesef. Buraya gelindiğinde, icra memurlarına ve karşı tarafın vekiline, 'pazar gününe kadar zaten planımız var, biz buraya taşınacağız, pazar gününe kadar müsaade edin, taşıma işlemimize gerçekleştirelim' dediğimiz halde, maalesef avukat beyin, gerek Fatih Erbakan ve gerek Mehmet Altınöz ile görüşmeleri sonucunda olumlu bir cevap çıkmadı. 'Hayır biz tahliyeyi bugün itibariyle istiyoruz' denildi" diye konuştu.

'FAİZ ÖDEMESİ FATİH ERBAKAN'IN ŞİRKETİNE YAPILDI'

Kira alacağıyla ilgili daha önce ödeme yapıldığını aktaran Fatih Beyazıt, "Zannediyorum 400 bin lira asıl alacak çıktı, 100 bin lira civarında bir faiz ödemesini gerçekleştirdik. Buna rağmen bir tahliye gerçekleştiriliyor, bu anlamda alacakları yok. Asıl alacak avukatlık ücretleri ve icra masrafları. Faiz ödemesi Fatih Erbakan ile Mehmet Altınöz'ün şirketine yapıldı. Ama buna rağmen bugün tahliye isteniyor" dedi.

Partideki herhangi bir eşyaya haciz konulmadığını belirten Beyazıt, bunun tahliye olduğunu, taşınma işleminin 5-6 gün süreceğini ifade etti. Beyazıt ayrıca, yeni parti genel merkez binalarının Altındağ ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Caddesi civarında olacağını belirtti.

Tahliye sırasında eşyalar binadan çıkarılırken, partinin kurucusu eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın fotoğrafını, binadan parti görevlisi çıkararak kamyona koydu.

Saadet Partisi Genel Merkezi tahliye ediliyor

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