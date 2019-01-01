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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
01.01.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Saadet Partisi 5 ilin adayını yarın açıklayacak

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Saadet Partisi 5 ilin adayını yarın açıklayacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yarın partisinin genel merkezinde düzenleyeceği basın toplantısında 5 il, 50 ilçe ile 10 beldenin belediye başkan adayını açıklayacak. Partinin yerel seçim kampanyasının konsepti, sloganı, müziği ile seçim beyannamesinin açıklanacağı tanıtım toplantısının da ocak ayı sonunda yapılması planlanıyor.

Saadet Partisi'nce yarın partinin 5 il, 50 ilçe ve 10 beldenin belediye başkan adayları kamuoyuna duyurulacak. Partinin yerel seçim kampanyasının konsepti, sloganı, müziği ile seçim beyannamesinin açıklanacağı tanıtım toplantısının da ocak ayı sonunda yapılması planlanıyor.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, 14 genel başkan yardımcısının sorumlu olduğu komisyonlarca aday tespit çalışmalarına devam edildiğini belirterek, tüm il ve ilçelerde seçime girilecek şekilde çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Toplumun oy verebileceği ve partinin belediyecilik anlayışını hayata geçirebilecek adayların belirleneceğini anlatan Bitmez, "Yarın Genel Başkanımızın yapacağı basın toplantısında 5 il, yaklaşık 10 civarında belde ve 50 civarında ilçenin adayı açıklanmış olacak. Bu iller Eskişehir, Isparta, Çankırı, Adıyaman ile Bitlis olma ihtimali yüksek." dedi.

266 seçim bölgesine 450 başvuru

Bitmez, il ve büyükşehir ile seçmeni 50 binin üzerindeki illerin aday tespit çalışmalarının genel merkez, diğer ilçe ve beldelerde ise il başkanlıklarınca belirlendiğini söyledi.

İl, ilçe ve nüfusu 50 binin üzerinde olan 266 seçim bölgesine yönelik yaklaşık 450 başvurunun yapıldığını bildiren Bitmez, şunları söyledi:
"Tanıtma Başkanlığımızın uhdesinde çeşitli araştırma kurumlarına, il ve ilçelerin sorunlarıyla ilgili analiz çalışmaları yaptırıyoruz. O ilin ve ilçenin sorunları, seçmenin beklentileri, çözülmesini istedikleri problemlerdeki öncelikli mahallelere, cinsiyete ve yaşa göre analizleri yaptırılıyor. Bunlarla adaylarımızı da donanımlı hale getireceğiz. Sahaya çıkıldığında sahanın problemlerine yönelik mesajlarımızı, partimizin çözüm önerilerini ulaştırmış olacaklar."

Bitmez, tüm seçim bölgelerinde kullanılabilecek bir seçim konsepti hazırlanacağını belirterek, "AK Parti-MHP ile CHP-İYİ Parti'nin ittifak etmesi, aday tespit sürecinde bazı fırsatlar ortaya çıkarıyor. Bu fırsatları da en iyi şekilde değerlendireceğiz. 19 Şubat'a kadar bütün adaylar açıklanmış olacak. Ocak ayının sonunda konsept, müzik ve seçim beyannamesi ile adaylarımızın genelini o tarihte deklare etmeyi hedefliyoruz" dedi. 

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