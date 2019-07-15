S-400'lerin intikali devam ediyor! İşte bugün gelen görüntüler…
Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 füzelerine ilişkin en net görüntüler geldi. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son açıklamasında “S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda dokuzuncu uçak Mürted Hava Meydanı'na indi" dedi.
Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı sürüyor.
Bu kapsamda, dokuzuncu uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
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