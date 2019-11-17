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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

"S-400'leri kullanmak için aldık"

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"S-400'leri kullanmak için aldık"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak (MMU) projesinin çokuluslu bir proje olmasını istediklerini belirterek, “Rolls Royce ile tekrar görüşmelere başladık, anlaşmaya daha yakınız” dedi. Demir, S-400’ler için de “‘Biz falancanın hatırı için kullanmayız’ demek çok doğru bir yaklaşım değil” ifadesini kullandı.

CNN Türk’te soruları yanıtlayan Demir, özetle şunları söyledi:

“(S-400) İlk sistemin unsurlarının geldiğini söyledik. İkinci sistemin gelişi belli bir takvime bağlandı, 2020’den daha sonra. Ancak ikinci sistemin zaten bilahare geliyor olması, onunla ilgili müzakerelerin bilahare yürütülüyor olmasının arkasındaki sebep ortak üretim. Teknoloji transferi ve ortak üretim gibi parametrelerin hayata geçirilmesinin ve konuşulmasının belli bir süre almasından dolayı, ikinci sistemin devreye alınması 2020’den sonraya kalacak.

BUNCA PARA VERDİK

(S400) Bir sistemi bunca para verip alıyorsanız bir ihtiyaca binaen alıyorsunuz. ‘Biz falancanın hatırı için kullanmayız’ demek çok doğru bir yaklaşım değil. Nasıl ve nereye kullanılacağı ile ilgili kararlar daha sonraki kararlardır. Mantıken baktığınızda bir sistem alındığında kullanılmak için alınır, bir kararlılık vardır, bir ülkenin duruşu vardır. Teknik ve askeri personel olarak da Türkiye’nin denetiminde olacağı... ABD tarafından zaman zaman tarafımıza ifade edilen ‘oraya Rus personel girecek çıkacak’; böyle bir olay olmadığını kaç kere söyledik. Böyle bir şey gerek olmayacak bir yapı kurduk zaten.

ROLLS ROYCE İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Milli Muharip Uçak (MMU) da F-35 gibi çok uluslu bir proje olmasını tercih ediyoruz. O yüzden uçağımızı dost ve müttefik ülkelere de öneriyoruz. Örnek olması açısından Azerbaycan, Pakistan, Katar, Malezya, Endonezya gibi ülkeler ilgi gösteriyor. MMU’nun rüzgâr testleri yapıldı, devam ediyor. TR Motor da motor tasarım çalışmalarına devam ediyor. Rolls Royce ile de tekrar görüşmelere başladık, anlaşmaya daha yakınız, anlaşırsak onları da sisteme dahil edeceğiz.”

YAPAY ZEKÂYLA UÇACAK

Programda ilk kez yapay zekâlı İHA’lara ait görüntüleri yayınlayan Demir, yeni başlatılan Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesi (KERKES) ile ilgili de şunları söyledi: “Bir sürü İHA konsepti görecekler. Yapay zekâ katılmış İHA’lar bunlar. Bir tanesi komuta edecek belki onlara. Eğer operasyon bölgenizde bu İHA’larda yüklenmiş haritalarla, zemini karşılaştırıp bulabilecek, akıllı algoritmayla beraber artık herhangi bir haberleşme sisteminden bağımsız olarak kendi operasyonunu yapabilecek yapay zekâ yüklenmesi konsept düşünüyoruz.”

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