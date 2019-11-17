"S-400'leri kullanmak için aldık"

CNN Türk’te soruları yanıtlayan Demir, özetle şunları söyledi:

“(S-400) İlk sistemin unsurlarının geldiğini söyledik. İkinci sistemin gelişi belli bir takvime bağlandı, 2020’den daha sonra. Ancak ikinci sistemin zaten bilahare geliyor olması, onunla ilgili müzakerelerin bilahare yürütülüyor olmasının arkasındaki sebep ortak üretim. Teknoloji transferi ve ortak üretim gibi parametrelerin hayata geçirilmesinin ve konuşulmasının belli bir süre almasından dolayı, ikinci sistemin devreye alınması 2020’den sonraya kalacak.

BUNCA PARA VERDİK

(S400) Bir sistemi bunca para verip alıyorsanız bir ihtiyaca binaen alıyorsunuz. ‘Biz falancanın hatırı için kullanmayız’ demek çok doğru bir yaklaşım değil. Nasıl ve nereye kullanılacağı ile ilgili kararlar daha sonraki kararlardır. Mantıken baktığınızda bir sistem alındığında kullanılmak için alınır, bir kararlılık vardır, bir ülkenin duruşu vardır. Teknik ve askeri personel olarak da Türkiye’nin denetiminde olacağı... ABD tarafından zaman zaman tarafımıza ifade edilen ‘oraya Rus personel girecek çıkacak’; böyle bir olay olmadığını kaç kere söyledik. Böyle bir şey gerek olmayacak bir yapı kurduk zaten.

ROLLS ROYCE İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Milli Muharip Uçak (MMU) da F-35 gibi çok uluslu bir proje olmasını tercih ediyoruz. O yüzden uçağımızı dost ve müttefik ülkelere de öneriyoruz. Örnek olması açısından Azerbaycan, Pakistan, Katar, Malezya, Endonezya gibi ülkeler ilgi gösteriyor. MMU’nun rüzgâr testleri yapıldı, devam ediyor. TR Motor da motor tasarım çalışmalarına devam ediyor. Rolls Royce ile de tekrar görüşmelere başladık, anlaşmaya daha yakınız, anlaşırsak onları da sisteme dahil edeceğiz.”

YAPAY ZEKÂYLA UÇACAK

Programda ilk kez yapay zekâlı İHA’lara ait görüntüleri yayınlayan Demir, yeni başlatılan Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesi (KERKES) ile ilgili de şunları söyledi: “Bir sürü İHA konsepti görecekler. Yapay zekâ katılmış İHA’lar bunlar. Bir tanesi komuta edecek belki onlara. Eğer operasyon bölgenizde bu İHA’larda yüklenmiş haritalarla, zemini karşılaştırıp bulabilecek, akıllı algoritmayla beraber artık herhangi bir haberleşme sisteminden bağımsız olarak kendi operasyonunu yapabilecek yapay zekâ yüklenmesi konsept düşünüyoruz.”