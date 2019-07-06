S-400’lere hava izni tamam:Önce komuta kontrol ve radarlar gelecek
CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in açıklamasına göre, önümüzdeki hafta Türkiye’ye gelecek olan S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye sevkıyatının son anda bir değişiklik olmaz ise hava yoluyla yapılacağı bildirildi.
S-400’leri Türkiye’ye getirecek olan askeri kargo uçağının Türkiye hava sahasını kullanmasına ilişkin gerekli izinlerin verildiği öğrenildi. Türkiye’ye getirilecek ilk S-400 hava savunma sisteminin uçağa yüklenme işleminin hassasiyet nedeniyle bir günü bulabileceği belirtiliyor. Beklenmedik olumsuz bir gelişmeye karşılık denizyolu alternatifinin de hazır olduğu bildirildi.
Türkiye’nin hava sahası iznini vermesinden sonra ilk S-400 ünitesinin gelecek hafta hangi gün geleceği ise gizli tutuluyor. Kulislerde salı veya çarşamba günü S-400’ü getirecek olan uçağın Türkiye’ye teker koyacağı iddia edilse de resmi kaynaklar, “Şu aşamada net olarak gün belirlenmiş değil. Türk ve Rus teknik uzmanlar net günü belirlediğinde kamuoyu bilgi sahibi olur” dedi. İlk etapta birinci S-400 sisteminin tamamının mı yoksa belli ünitelerin parçalarının mı getirileceği merak ediliyor. Savunma kulislerinde ilk etapta komuta kontrol araçları ile radarların getirileceği, ardından da lançerlerin sevk edileceği konuşuluyor.
TÜRK VE RUS EKİPLER DEVREDE
S-400’lerin konuşlandırılmasında bir süreden beri Türkiye’de bulunan ve alt yapı çalışmasını hazırlayan Rus teknik uzmanlar görev üstlenecek. S-400’ler için Rusya’ya giderek eğitim alan yaklaşık 100 Türk personelden bir kısmının da ilk konuşlandırmada aktif görev alması bekleniyor. Türk personel, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) S-400’lerin komutası için oluşturulan yeni yapılandırma içinde hizmet verecek. S-400 sistemlerinin komutanlığına sınıfı hava savunma, rütbesi albay olan bir isim atanmıştı.
BİRKAÇ AYDA TAMAMLANACAK
Komuta kontrol, radar sistemleri ve en son fırlatma rampaları ile bunları taşıyacak ağır tonajlı kamyonların getirilmesi planlanan S-400 sisteminin tüm bileşenleriyle kurulup aktif hale getirilmesinin bir kaç ay süreceği belirtiliyor.
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