"S-400'ler nereye konumlanacak?"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriS-400'ler nereye konumlanacak?
GeriGündem S-400'ler nereye konumlanacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
18.07.2019 - 00:16, Son Güncelleme:

S-400'ler nereye konumlanacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
S-400'ler nereye konumlanacak?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "S-400'ler için şu anda herhangi bir yer belirlenmiş değil ama daha önce Patriotların buraya konumlanmış olması hava savunma sisteminde Kahramanmaraş'ın da önemli bir nokta olduğunun işaretidir." dedi.

Kahramanmaraş'ta bir tesiste gazetecilerle bir araya gelen Ünal, sohbet edip soruları cevaplandırdı.

Ünal, günümüzde gazeteciliğin tanımının da formunun da değişmeye başladığını ve geniş bir etki alanına sahip olmaya başladığını belirtti.

Dijital dönüşümün sonucu olarak bugün hem internet coğrafyasında hem de sosyal ağlardan çok hızlı erişim sağlanabildiğine dikkati çeken Ünal, şöyle devam etti:

"Bugün 5 bin, 10 bin takipçisi olan bir sosyal medya kullanıcısı bile bir anlamda Türkiye genelinde bir etki oluşturabiliyor. Geçen günlerde bir Twitter kullanıcısı genç fikir ortaya attı ve 'Neden ağaç bayramını yılda bir kere olsun kutlamıyoruz?' dedi. Bu fikir sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Önce AK Parti Çevre ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız genci davet etti. Akşam da Cumhurbaşkanımız gençle ilgili tweet attı. Ortaya güçlü bir fikir koyduğunuzda güçlü bir düşünce koyduğunuzda, artık bir anda çok farklı alanlara dönük etki oluşturabiliyorsunuz. Bu yönüyle artık çok kıymetli süreç başladı. İletişimle ilgili tabii bu yüzden de gazeteciliğin tanımı değişmeye başladı derken biraz onu kastediyorum."

ABD Başkanı Donald Trump'ın "anormal" bulunduğunu ifade eden Ünal, "Oysa Trump artık yeni normali. Bir tweet ile Çin ile ticaret savaşı başlatan ya da başka bir tweet ticaret savaşını sonlandıran, dijital dönüşümün sonuçlarını iyi bir şekilde yöneten devlet başkanıyla karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden yeni normali de biraz anlamak için çaba sarf etmek gerekiyor." dedi.

"S-400'ler nereye konumlanacak?"

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ilişkin soru üzerine Ünal, şunları söyledi:

"S-400'ler için şu anda herhangi bir yer belirlenmiş değil ama daha önce Patriotların buraya konumlanmış olması, hava savunma sisteminde Kahramanmaraş'ın da önemli bir nokta olduğunun işaretidir. Milli Savunma Bakanlığı, nasıl bir koordinat oluşturacak henüz bununla ilgili bir paylaşımda bulunmadı. Pazartesi günü İstanbul'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Paşa ile beraberdim. Kendisine sorduğumda 'Çalışmalarımız devam ediyor.' dedi."

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Polis tek tek böyle tespit etti! Hepsine ceza yazıldı...
Mavi Balina 150 çocuğun ölüm nedeni olabilir
Kız öğrenci yurdunda büyük panik! Kendilerini dışarı zor attılar...
YKS sonuçları gece yarısı açıklandı