S-400’ler geliyor Fırat’ın doğusu hareketleniyor
Yaklaşan bir tehlikeyi 600 kilometre mesafeden algılayabilen ve füze menzili 400 kilometre olan S-400’ün Türkiye’ye getirilmesi beklenirken, Suriye’de Fırat’ın doğusuna denk gelen sınır hattındaki askeri hareketlilik dikkat çekiyor. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, “Fırat’ın doğusuna yönelik son derece güçlü harekât emareleri mevcut” dedi.
RUSYA’dan satın alınan hava savunma sistemi S-400’ün ilk parçalarının Türkiye’ye gelmesi beklenirken, Rusya merkezli askeri stratejik düşünce kuruluşları, Tver’deki askeri üste iki büyük uçağa yüklemelerin tamamlandığını iddia etti. Bu uçakların Türkiye’den gelecek talimata göre her an havalanacak durumda hazır bekledikleri hatta Türkiye’ye ulaşmış olabilecekleri öne sürüldü.
‘BÜTÜN DENKLEM DERİNDEN ETKİLENİR’
Ankara’da bir yandan S-400’lerin nereye konuşlanacağına dair farklı senaryolar konuşulurken diğer yandan hafta başından bu yana Suriye’de Fırat’ın doğusuna denk gelen sınır hattındaki yoğun askeri hareketliliği S-400’lerle ilişkilendirilen yorumların artması da dikkat çekiyor. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, “Fırat’ın doğusuna yönelik son derece güçlü harekât emareleri mevcut. Bu devasa yığınak sınır ötesi bir etkiye dönüşürse, bu bütün denklemleri derinden etkileyebilecek gelişmelere neden olabilir. Hareketlilik ciddi bir kararlılık taşıyor” derken, hareketliliğin S-400 ile aynı zamana denk gelmesine dikkat çekti. Ağar, “S-400’leri sadece fırlatılacak füze olarak görmemek lazım. Sistem radarının kapsayacağı alanı düşünün. Dolayısıyla Suriye ve Doğu Akdeniz gibi alanlarda Türkiye’nin çıkarlarına ters düşen hareketlilikler de rahatlıkla tespit edilebilir” dedi.
PLANLAMA VE HAZIRLIKLAR TAMAM
Şanlıurfa’nın sınır hattında Suruç, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine, aralarında tankların da bulunduğu yoğun askeri sevkıyat yapılması başkent kulislerinde “Fırat’ın doğusuna olası bir kara harekâtına hazırlık” değerlendirmelerine neden oluyor. Resmi güvenlik kaynakları ise hareketlilikle ilgili soruya, “Fırat’ın doğusuna planlama ve hazırlıkların tamamlandığı en üst düzeyde aylardır söyleniyor. Ancak son sevkıyat ikmal ve değişim maksatlı olabilir” yanıtını vermekle yetindi.
MALATYA DEĞİL LAZKİYE
Önceki gün uçak güzergâhlarını gösteren Flightradar’a yansıyan, Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait bir askeri uçağın Türkiye Hava Sahası’ndaki gizemli uçuşunun sırrı da belli oldu. Türk güvenlik kaynakları, Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait Tupolev-154 B-2 tipi askeri yolcu uçağının Türkiye’nin verdiği izinle Lazkiye’ye gittiğini ancak Malatya üzerindeyken radar takip sisteminin arızalandığını, bu nedenle Flightradar’da Malatya’ya inmiş gibi görüldüğünü öne sürdü. Uçağın Türkiye Hava Sahası’ndan ayrılana kadar yakından takip edildiği ve Lazkiye’deki Hmeymim Hava Üssü’ne indiği bilgisi verildi. Uçağın radar izinin kaybolması havacılıkla ilgili bazı internet siteleri tarafından, “Rus askeri uçağı konuşlandırmada görev alacak S-400 personelini Malatya’ya getirdi” diye duyurulmuştu.
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