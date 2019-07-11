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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

S-400’ler geliyor Fırat’ın doğusu hareketleniyor

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S-400’ler geliyor Fırat’ın doğusu hareketleniyor

Yaklaşan bir tehlikeyi 600 kilometre mesafeden algılayabilen ve füze menzili 400 kilometre olan S-400’ün Türkiye’ye getirilmesi beklenirken, Suriye’de Fırat’ın doğusuna denk gelen sınır hattındaki askeri hareketlilik dikkat çekiyor. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, “Fırat’ın doğusuna yönelik son derece güçlü harekât emareleri mevcut” dedi.

RUSYA’dan satın alınan hava savunma sistemi S-400’ün ilk parçalarının Türkiye’ye gelmesi beklenirken, Rusya merkezli askeri stratejik düşünce kuruluşları, Tver’deki askeri üste iki büyük uçağa yüklemelerin tamamlandığını iddia etti. Bu uçakların Türkiye’den gelecek talimata göre her an havalanacak durumda hazır bekledikleri hatta Türkiye’ye ulaşmış olabilecekleri öne sürüldü.

‘BÜTÜN DENKLEM DERİNDEN ETKİLENİR’

Ankara’da bir yandan S-400’lerin nereye konuşlanacağına dair farklı senaryolar konuşulurken diğer yandan hafta başından bu yana Suriye’de Fırat’ın doğusuna denk gelen sınır hattındaki yoğun askeri hareketliliği S-400’lerle ilişkilendirilen yorumların artması da dikkat çekiyor. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, “Fırat’ın doğusuna yönelik son derece güçlü harekât emareleri mevcut. Bu devasa yığınak sınır ötesi bir etkiye dönüşürse, bu bütün denklemleri derinden etkileyebilecek gelişmelere neden olabilir. Hareketlilik ciddi bir kararlılık taşıyor” derken, hareketliliğin S-400 ile aynı zamana denk gelmesine dikkat çekti. Ağar, “S-400’leri sadece fırlatılacak füze olarak görmemek lazım. Sistem radarının kapsayacağı alanı düşünün. Dolayısıyla Suriye ve Doğu Akdeniz gibi alanlarda Türkiye’nin çıkarlarına ters düşen hareketlilikler de rahatlıkla tespit edilebilir” dedi.

PLANLAMA VE HAZIRLIKLAR TAMAM

Şanlıurfa’nın sınır hattında Suruç, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine, aralarında tankların da bulunduğu yoğun askeri sevkıyat yapılması başkent kulislerinde “Fırat’ın doğusuna olası bir kara harekâtına hazırlık” değerlendirmelerine neden oluyor. Resmi güvenlik kaynakları ise hareketlilikle ilgili soruya, “Fırat’ın doğusuna planlama ve hazırlıkların tamamlandığı en üst düzeyde aylardır söyleniyor. Ancak son sevkıyat ikmal ve değişim maksatlı olabilir” yanıtını vermekle yetindi.

MALATYA DEĞİL LAZKİYE

Önceki gün uçak güzergâhlarını gösteren Flightradar’a yansıyan, Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait bir askeri uçağın Türkiye Hava Sahası’ndaki gizemli uçuşunun sırrı da belli oldu. Türk güvenlik kaynakları, Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait Tupolev-154 B-2 tipi askeri yolcu uçağının Türkiye’nin verdiği izinle Lazkiye’ye gittiğini ancak Malatya üzerindeyken radar takip sisteminin arızalandığını, bu nedenle Flightradar’da Malatya’ya inmiş gibi görüldüğünü öne sürdü. Uçağın Türkiye Hava Sahası’ndan ayrılana kadar yakından takip edildiği ve Lazkiye’deki Hmeymim Hava Üssü’ne indiği bilgisi verildi. Uçağın radar izinin kaybolması havacılıkla ilgili bazı internet siteleri tarafından, “Rus askeri uçağı konuşlandırmada görev alacak S-400 personelini Malatya’ya getirdi” diye duyurulmuştu.

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