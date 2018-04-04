S-400’ler erken teslim edilecek

Erdoğan, basın toplantısında şunları söyledi:

SİYASİ ÇÖZÜMDE HEMFİKİRİZ

“Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra Suriye meselesi başta olmak üzere bölgesel konularda fikir alışverişinde bulunduk. Astana sürecinde çatışmasızlık bölgelerini hayata geçirmiştik. Bazı ihlallere rağmen büyük hedefler yakaladık. Arzu ettiğimiz kadar olmasa da Suriye’de sivil can kayıplarının önüne büyük oranda geçtik. Atılabilecek ilave adımları da görüşme imkanı bulduk. Suriye meselesine siyasi çözüm bulmaya matuf gayretlerimizi sürdürme noktasında hemfikiriz. Sayın Putin’e Afrin operasyonunun sonuçları hakkında gerekli bilgileri aktarma fırsatı buldum. Harekâtın ülkemizin güvenliği yanında komşumuz Suriye’nin toprak bütünlüğü ve milli birliği açısından önemini vurguladım. Bundan sonra da Suriye’de istikrarın tesisi, huzur ve güvenliğin sağlanması noktasında beraber çalışmayı sürdüreceğiz.

PROJE ÖRGÜTLERE BIRAKILAMAZ

Suriye’nin geleceğinin DEAŞ, YPG, PYD gibi proje terör örgütlerine bırakılmayacak kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede ortak çıkarlarımıza odaklanarak işbirliğimizi devam ettireceğiz. Kimi çevrelerin Türk-Rus işbirliğini zehirleme gayretlerine şahit olduk. Hamdolsun işbirliğimiz bu zorlu sınamaları başarıyla atlattı. Boşa çıkan her provokasyonla ikili işbirliğimiz tıpkı su verilmiş demir gibi çelikleşti güçlendi. Bugünkü ÜDİK vesilesiyle imzalanan bu 4 anlaşmanın ilişkilerimizi daha da perçinlediğine inanıyorum.

BU DEFTERİ KAPATTIK, BİTTİ O İŞ

S-400 füzeleriyle alakalı konu tamamıyla Türkiye’nin kendi kararıdır. Bu konuda değerli dostlarımız Rusya Federasyonu’nun bu talebimize olumlu yaklaşımı aramızda bu anlaşmanın yapılmasını getirmiştir. Biz de S-400 konusunda anlaşmamızı yaptık, biz bu defteri kapattık, bitti o iş. Şu anda artık bu işin imalat süreci devam etmektedir. Hatta hatta biraz daha teslimatı erkene almak suretiyle Rusya, bize olan bu noktadaki samimiyetini çok daha güçlü hale getirmiştir.

ERKENE ÇEKME MUTABAKATI

Sayın Başkan’ın da ifade ettiği gibi, tabi S-400’ler konusunda mutabakatımız var. Ortak şirketler, kendi aralarında bu üretim üzerinde gerek fiyatlarda gerek üretimde zaten mutabakatı sağlamış vaziyetteler. Erkene çekme noktasında bir sıkıntı yok, onda da mutabakat sağlamış vaziyetteler. Bu şekliyle bu adım atılırken, ama savunma sanayine yönelik başka kalemlerde de işbirliklerimiz olabilir. Buna da tabi ki Rus şirketlerinin açık olduğunu zaten gördük ve bununla ilgili de görüşmeleri ilgili birimlerimiz, Savunma Sanayi Müsteşarlığımız başta olmak üzere muhataplarıyla yapıyorlar.”

PUTİN: TÜRK PARTNERLERİMİZİN RİCASI OLDU, ÜRETİMİNİ HIZLANDIRACAĞIZ

Rusya Devlet Başkan Putin, S-400’lerin teslimatıyla ilgili soruyu “Teslimat süresinin azaltılması konusunda Türk partnerlerimizin ricası oldu. Biz de bunu olumlu değerlendirdik. Üretimini hızlandıracağız. Fiyatlarla ilgili de mutabakat sağlamış bulunuyoruz. Ortak imalat ve teknoloji ihracatı meselesine gelince, bu güven meselesi değil, siyasi temas konusu değil. Bu tamamen ticari bir meseledir. Bu mesele şirketler tarafından çözüme bağlanıyor. Orada herhangi siyasi, askeri tutumlarımız yok, sınırlama da yoktur” diye yanıtladı.

Putin, “Projelerin batının Rusya’ya yaklaşımı nedeniyle zedelenme ihtimali var mı?” sorusuna, “Türkiye ile olan ilişkilerimizde bu tür provokatif unsurlar yoktur. Türkiye ile ilişkilerimiz çok yapıcı, verimli. Bizim Türkiye ile ilişkilerimizi zedeleyebilecek herhangi bir unsur görmüyorum şu anda” yanıtını verdi. “Rusya, PYD-YPG’yi Suriye’nin geleceğinde nasıl konumlandırıyor” sorusuna ise Putin şu yanıtı verdi: “Öncelikle oradaki hedefimiz Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlamaktır ve oradaki terör yuvalarını ortadan kaldırmaktır. Kürt halkı, Suriye toplumunun vazgeçilmez bir parçasıdır. Tüm siyasi süreçlere katılma hakkına sahiptir. Suriye geleceğinde de kendi yerini bulma hakkına sahiptir. Tüm ilgili taraflar uyum içinde çalışmalı. Bu olmazsa o zaman nihai sonuca da varamayacağız. Siyasi sürece kimler katılmalı buna Suriye halkı karar vermelidir.”

TEMMUZ 2019

Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, Twitter’dan yaptığı paylaşımla S-400’lerin teslim alınacağı tarihi açıkladı. Demir, “S-400 sistemi temini için Rusya ile imzalanan sözleşmedeki teslimat tarihini öne çekerek Temmuz 2019 tarihine aldık” ifadesini kullandı.