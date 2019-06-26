S-400’ler alınmalı ortak S-500 projesi hayata geçirilmeli
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Türkiye asla bu yoldan geri dönmemeli. S-400’ler alınmakla kalınmamalı, Rusya ile ortak S-500 üretme projesi bir an önce hayata geçirilmeli” dedi.
Yalçın, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“S-400 krizinin arkasında koca bir bağımsızlık davası yatıyor. Türkiye bölgesinde ve dünyada etkin ve güçlü bir devlet olarak yükselmeye, ekonomik ve askeri anlamda da giderek kendine yeter ve bağımsız hale gelmeye başlayalı beri, dünyaya nizam vermeye hevesli küresel aktörler yolunu kesmeye çalışıyor. Bu yüzden S-400 sorununu büyütüp diğer krizlerle eklemlemek suretiyle Türkiye üzerinde baskı unsuru haline getirerek bağımsızlık yanlısı meşru bir hükümeti yıkmak, kendilerine muti bir yönetimi iktidara taşımak istiyorlar.
Karadeniz’de, Ege’de, Akdeniz’de emperyalist ülkelerin savaş gemileri cirit atıyor. Ege Adaları’na konuşlanan İsrail füzelerinin hedefinde Türkiye var. Türkiye, kendi güvenliğini sağlamak için caydırıcı bir adım olan S-400 alımı konusunda yerden göğe kadar haklı. ABD’nin S-400 ve F-35’ler üzerinden çıkardığı kuş kovalamaya benzer kuru gürültü de bunun apaçık göstergesi. Türkiye asla bu yoldan geri dönmemeli ve kararlılığını sürdürmeli. S-400’ler alınmakla kalınmamalı, Rusya ile ortak S-500 üretme projesi bir an önce hayata geçirilmeli.”
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