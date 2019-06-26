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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
26.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

S-400’ler alınmalı ortak S-500 projesi hayata geçirilmeli

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S-400’ler alınmalı ortak S-500 projesi hayata geçirilmeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Türkiye asla bu yoldan geri dönmemeli. S-400’ler alınmakla kalınmamalı, Rusya ile ortak S-500 üretme projesi bir an önce hayata geçirilmeli” dedi.

Yalçın, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

S-400 krizinin arkasında koca bir bağımsızlık davası yatıyor. Türkiye bölgesinde ve dünyada etkin ve güçlü bir devlet olarak yükselmeye, ekonomik ve askeri anlamda da giderek kendine yeter ve bağımsız hale gelmeye başlayalı beri, dünyaya nizam vermeye hevesli küresel aktörler yolunu kesmeye çalışıyor. Bu yüzden S-400 sorununu büyütüp diğer krizlerle eklemlemek suretiyle Türkiye üzerinde baskı unsuru haline getirerek bağımsızlık yanlısı meşru bir hükümeti yıkmak, kendilerine muti bir yönetimi iktidara taşımak istiyorlar.

Karadeniz’de, Ege’de, Akdeniz’de emperyalist ülkelerin savaş gemileri cirit atıyor. Ege Adaları’na konuşlanan İsrail füzelerinin hedefinde Türkiye var. Türkiye, kendi güvenliğini sağlamak için caydırıcı bir adım olan S-400 alımı konusunda yerden göğe kadar haklı. ABD’nin S-400 ve F-35’ler üzerinden çıkardığı kuş kovalamaya benzer kuru gürültü de bunun apaçık göstergesi. Türkiye asla bu yoldan geri dönmemeli ve kararlılığını sürdürmeli. S-400’ler alınmakla kalınmamalı, Rusya ile ortak S-500 üretme projesi bir an önce hayata geçirilmeli.” 

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