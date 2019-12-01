"S-400’de hedef Nisan 2020 "

Cumhurbaşkanlığı’nın 2020 bütçesinin görüşüldüğü önceki günkü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Oktay, özetle şu değerlendirmelerde bulundu:

F-16 VE M-60 ETKİSİ

“S-400 projesi kapsamında hazır alım olarak tedarik edilen ilk sisteme ilişkin unsurlar teslim alınmış olup kurulum, yurtiçi ve yurtdışındaki eğitimlerin tamamlanması süreçleri devam etmektedir. Hedefimiz Nisan 2020’de sistemin kullanıma hazır hale getirilmesidir. İkinci sistemin ise ortak üretim ve teknoloji transferini içeren bir modelle tedarik edilmesi hedeflenmekte ve çalışmalar bu doğrultuda sürdürülmektedir. Türkiye’nin hava savunma sistemi ihtiyacına yönelik yine diğer teklifler de -buna Patriot teklifi de dahil- değerlendirilmektedir.

(Savunma sanayideki 2.1 milyar dolar ihracat ve 2.4 milyar dolar ithalat rakamları arasında fark) İthalat rakamları yıllar önce envantere girmiş F-16, yine M-60 Tankı, muhtelif deniz sistemlerinin ve benzeri bakım idame işlemlerine yönelik yapılan tedarik alımlarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca ihtiyaca binaen yurtdışından hazır alım olarak yapılan büyük tedarikler de yine F-35 ve S-400 gibi ithalat rakamlarını etkilemektedir.

DEVLET İNSAN KAÇIRMAZ

(Son 3.5 yılda bazı vatandaşların kaçırıldığı iddiası) Devlet insan kaçırmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir hukuk devletidir. İddia edildiği gibi böyle bir durum, hiçbir kurumumuz nezdinde asla ve asla söz konusu değildir ve olamaz. Suç ve suçluya yönelik tüm işlemler gözaltı, tutuklama, soruşturma ve yargılamaların tamamı hukuk devleti kuralları çerçevesinde yürütülür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, vatandaşını kaçıracak kadar düşmez, düşmemiştir. 2 bin yıllık bir geleneği olan bir millete, devlete böyle bir iddianın atfedilmesi bile utanç kaynağıdır.

848 ŞİRKETE KAYYIM

Ekim ayı itibarıyla 37 ildeki mahkeme kararlarıyla toplam 848 şirkette TMSF tarafından kayyım görevlendirilmiştir. Bu şirketlerin listesi TMSF internet sitesinde güncel olarak yayınlanmaktadır. Yine bu şirketlerin yönetimlerine 136’sı TMSF personeli olmak üzere toplam 262 kişi atanmıştır. Atanan kişiler, konusunda uzman, kamu ve özel sektör tecrübesi bulunan, aynı zamanda mali ve hukuki konularda deneyimli, yetkin ve güvenilir kişiler arasından seçilmektedir.

685 BASIN KARTI İPTAL

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası süreçte milli güvenliğe tehdit oluşturan yapılarla aidiyeti, irtibatı veya iltisakı olduğu değerlendirilen medya kuruluşlarında çalışan veya irtibat ya da iltisak düzeyinde ilişkisi bulunduğu değerlendirilen 685 basın mensubunun basın kartı ilgili yönetmelik uyarınca iptal edilmiştir.”