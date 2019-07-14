S-400 yorumu: Türkiye kendi güvenliğini sağlayacaktır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Çankaya Belediyesi’nce yapılan Adalet Parkı’nın açılışına katıldı. Kılıçdaroğlu, S-400’lerle ilgili soru üzerine ABD Senatosu’nun önce Türkiye’nin hangi coğrafyada yer aldığına bakması gerektiğini belirtti. Stratejik bir coğrafyada, bir ateş çemberi içinde bulunan Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamak zorunda olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

BASKI DOĞRU DEĞİL

“Türkiye güvenliği için gerekli önlemleri almak zorundadır. Eğer Türkiye zamanında Patriot’ların alımıyla ilgili başvurmuş ve ABD bu talebi karşılamamışsa elbetteki Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Senatonun ve diğer siyasal organların Trump’a yönelik, ‘Türkiye’ye baskı kurun’ diye baskılarını doğru bulmuyorum. Türkiye kendi bildiği yoldan devam edecektir, kendi güvenliğini sağlayacaktır. Bu Türkiye’nin hakkıdır, hukukudur.

(Başkanlık sistemi tartışmaları) Biz öteden beri demokratik parlamenter sistemin Türkiye’nin koşullarına uygun olduğunu dile getirdik. Parlamenter sisteme yönelik aksaklıklar olmakla beraber toplumda genel bir kabulü var. Ama bu arada, ‘Başkanlık sistemi de tartışılabilir mi?’ diye sorulduğunda, elbette tartışılabilir. Nasıl bugün tek adam rejimini tartışıyorsak ve bunun doğru olmadığını ifade ediyorsak...

Başkanlık sisteminin uygulandığı ülkelerin başında ABD geliyor. Eğer, ‘ABD’deki başkanlık sistemini tartışalım’ diyorlarsa elbette bu da tartışılabilir. Orada başkan çok güçlü değildir, diğer organlar çok güçlüdür. Başkan, büyükelçi bile atayamaz. Dolayısıyla bu çerçevede eğer olayı ele alır ve değerlendirirsek, her konu tartışılabilir. Her tartışma ön yargılardan arınarak yapılmalı, Türkiye’nin gerçekleri göz önünde tutularak yapılmalı. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet’in demokrasiyle taçlandırılması gerekir.”

Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde ise TBMM Başkanvekili Levent Gök ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile vefat eden eski milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. -ANKARA

ADALET PARKI’NI AÇTI





CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi’nin yaptığı Adalet Parkı’nı hizmete açtı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde düzenlenen törene Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Parti Meclisi (PM) üyeleri, CHP milletvekilleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşte kullandığı ‘Adalet’ yazılı dövizler taşıdı. Park, 16 bin metrekarelik yeşil alan dokusuna sahip.-Selahattin SÖNMEZ ANKARA