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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
14.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

S-400 yorumu: Türkiye kendi güvenliğini sağlayacaktır

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S-400 yorumu: Türkiye kendi güvenliğini sağlayacaktır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya’dan alınan ve ABD’yle Türkiye arasında gerilime neden olan S-400 Hava Savunma Sistemleri’nin teslimatıyla ilgili, “Zamanında Patriot’ların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Bu, Türkiye’nin kendi hakkı ve hukukudur” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Çankaya Belediyesi’nce yapılan Adalet Parkı’nın açılışına katıldı. Kılıçdaroğlu, S-400’lerle ilgili soru üzerine ABD Senatosu’nun önce Türkiye’nin hangi coğrafyada yer aldığına bakması gerektiğini belirtti. Stratejik bir coğrafyada, bir ateş çemberi içinde bulunan Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamak zorunda olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

BASKI DOĞRU DEĞİL

“Türkiye güvenliği için gerekli önlemleri almak zorundadır. Eğer Türkiye zamanında Patriot’ların alımıyla ilgili başvurmuş ve ABD bu talebi karşılamamışsa elbetteki Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Senatonun ve diğer siyasal organların Trump’a yönelik, ‘Türkiye’ye baskı kurun’ diye baskılarını doğru bulmuyorum. Türkiye kendi bildiği yoldan devam edecektir, kendi güvenliğini sağlayacaktır. Bu Türkiye’nin hakkıdır, hukukudur.
(Başkanlık sistemi tartışmaları) Biz öteden beri demokratik parlamenter sistemin Türkiye’nin koşullarına uygun olduğunu dile getirdik. Parlamenter sisteme yönelik aksaklıklar olmakla beraber toplumda genel bir kabulü var. Ama bu arada, ‘Başkanlık sistemi de tartışılabilir mi?’ diye sorulduğunda, elbette tartışılabilir. Nasıl bugün tek adam rejimini tartışıyorsak ve bunun doğru olmadığını ifade ediyorsak...

Başkanlık sisteminin uygulandığı ülkelerin başında ABD geliyor. Eğer, ‘ABD’deki başkanlık sistemini tartışalım’ diyorlarsa elbette bu da tartışılabilir. Orada başkan çok güçlü değildir, diğer organlar çok güçlüdür. Başkan, büyükelçi bile atayamaz. Dolayısıyla bu çerçevede eğer olayı ele alır ve değerlendirirsek, her konu tartışılabilir. Her tartışma ön yargılardan arınarak yapılmalı, Türkiye’nin gerçekleri göz önünde tutularak yapılmalı. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet’in demokrasiyle taçlandırılması gerekir.”

Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde ise TBMM Başkanvekili Levent Gök ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile vefat eden eski milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. -ANKARA

ADALET PARKI’NI AÇTI

S-400 yorumu: Türkiye kendi güvenliğini sağlayacaktır

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi’nin yaptığı Adalet Parkı’nı hizmete açtı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde düzenlenen törene Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Parti Meclisi (PM) üyeleri, CHP milletvekilleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşte kullandığı ‘Adalet’ yazılı dövizler taşıdı. Park, 16 bin metrekarelik yeşil alan dokusuna sahip.-Selahattin SÖNMEZ ANKARA

 

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