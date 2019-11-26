S-400 üstünde alçak uçuş
HAVA Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki F-4 ve F-16 savaş uçakları, dün Ankara’da Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda konuşlu S-400 bataryaları üzeri ve çevresinde alçak uçuş yaptı. Görüntüler, kamuoyuna “S-400 hava savunma ve füze sisteminin ilk testi başladı” şeklinde yansıdı.
Sürece ilişkin bilgilendirme önceki gece Ankara Valiliği tarafından yapıldı. Valiliğin ‘Hava Savunma Sistemi Projesi Uçuşlu Testlerin İcra Edilmesi Hakkında Duyuru’ başlıklı açıklamasında “Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında 25 ve 26 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara semalarında, valiliğimizin bilgisi dahilinde Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları ve diğer hava araçları tarafından alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapılacaktır. Herhangi bir tedirginliğe yol açmaması bakımından kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi.
Bilgilendirmenin ardından sabah saatlerinde testlerin S-400 için yapıldığı iddiası kamuoyuna yansıdı.
BİNLERCE SENARYO İŞLENECEK
- SAVUNMA Politikası Analisti Turan Oğuz, test süreciyle ilgili şunları söyledi. “Hem sistemin performansına yönelik test süreci olacak hem de TSK envanterindeki tüm uçar unsurların tek tek sisteme tanıtılacağı bir süreç olacak. Gelen ilk görüntülere göre faaliyetler F-4 ve F-16 alçak uçuşları ile başlamış. Aynı zamanda diğer irtifalarda uçuşlar da icra edecekler ve uçakların elektronik izleri ile radar kesit alanları kaydedilecek. Yaklaşma-uzaklaşma bölgelerinde radarda kör alan oluşuyor mu gibi verilere de bakılacak. Sistem hangi hızdaki uçağı, hangi irtifada görebiliyor gibi binlerce senaryo oluşturulup sistem kütüphanesine atılacak.”
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