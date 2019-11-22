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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
22.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

"S-400 planlandığı gibi çalışacak"

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"S-400 planlandığı gibi çalışacak"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400’lerin planlandığı gibi çalışacağını, Türkiye için üretilen 5’inci F-35’in de garajda beklediğini söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2020 yılı bütçesine ilişkin görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Akar, özetle şunları söyledi:

F-35 KONUSUNDA HAKLIYIZ

S-400 çalışacak. 2 bataryanın kuruluş ve TSK personelinin eğitim sürecini yaşıyoruz. Bunlar tamamlandığı zaman da planladığımız faaliyet neyse uygulayacağız. F-35 konusunda biz haklıyız. Biz bunun parasını ödedik mi ödedik. Şu ana kadar beş F-35’ten dördü fiilen bize teslim edildi, biri garajda bekliyor bizim için ayrılmış vaziyette.

HEYETLER ÇALIŞMAYA BAŞLADI

ABD’ye yapılan en son ziyaret sırasında Cumhurbaşkanımız ve Sayın Trump mutabık kaldılar. Türkiye ile ABD arasında heyet kurulacak. Bu heyet, F-35’le S-400 beraber çalışabilir mi sorusu için çalışmaya başladı.

fabrika mı beklensin ALTAY Tankı’nı nasıl yapacağız? Yapılması gereken buydu (Ana Bakım Fabrikası’nın BMC’ye devri) Seri üretim ihalesi 2018 yılında SSB tarafından gerçekleştirildi. İhaleyi BMC kazandı. 2 sene 5 sene Karasu’da yapılacak fabrika mı beklensin? Elimizde en müsait olan fabrika tank palet fabrikası. 250 adet tankın seri üretim aşamasında fabrikanın işletme hakkının BMC’ye devri gündeme geldi. 14 Mart 2019’da Cumhurbaşkanlığı kararıyla fabrikanın mülkiyeti, MSB’de kalmak üzere işletmesinin ASFAT’a devredilmesine karar verilmiştir. MSB, ASFAT ve BMC arasında imzalanan protokolle fabrikanın mülkiyeti MSB’de olacak şekilde, ASFAT AŞ’de kalması kaydıyla fabrikanın işletme hakkı 25 yıl süreyle BMC’ye verilmiştir. 14 Mayıs 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı, iddia edildiği gibi bir gizli kararname değil karardır bu.

20 BİN 725 BEDELLİ BAŞVURUSU

Bedelli askerlik uygulaması kanunu yürürlüğe girdiği tarihten itibaren şu ana kadar 20 bin 725 yükümlü, bedelli askerlik için başvurmuş bulunuyor. Bunlardan 688 milyon civarında bir bedel tahsil edildi.

RUSYA 34 BİN YPG’Lİ ÇEKİLDİĞİNİ BİLDİRDİ

“Rusya Federasyonu heyeti tarafından 29 Ekim sabahından itibaren Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat’ın Doğusu’ndan 34 bin YPG’linin 3 bin 260 ağır silahı ile birlikte 30 km derinlikteki güvenli bölge dışına çıkartıldığı bildirilmiştir. Aksi yöndeki bulgular Rusya ile görüşülmektedir. (ABD ile varılan mutabakat) ABD yetkilileri tarafından bölgeden terörist unsurların çekildiği bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Fakat bu, teyit edilememiştir.

MAAŞLARINI BİZ ÖDEMİYORUZ

Suriye Milli Ordusu, başı boş bir ordu değil. Bunlar herhangi bir şekilde dağdan, bağdan gelmiş değil veyahut da içlerinde herhangi bir El Kaideci bunlar söz konusu değil. Bunların maaşları bizim tarafımızdan ödenmiyor.” 

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