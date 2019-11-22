"S-400 planlandığı gibi çalışacak"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2020 yılı bütçesine ilişkin görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Akar, özetle şunları söyledi:

F-35 KONUSUNDA HAKLIYIZ

“S-400 çalışacak. 2 bataryanın kuruluş ve TSK personelinin eğitim sürecini yaşıyoruz. Bunlar tamamlandığı zaman da planladığımız faaliyet neyse uygulayacağız. F-35 konusunda biz haklıyız. Biz bunun parasını ödedik mi ödedik. Şu ana kadar beş F-35’ten dördü fiilen bize teslim edildi, biri garajda bekliyor bizim için ayrılmış vaziyette.

HEYETLER ÇALIŞMAYA BAŞLADI

ABD’ye yapılan en son ziyaret sırasında Cumhurbaşkanımız ve Sayın Trump mutabık kaldılar. Türkiye ile ABD arasında heyet kurulacak. Bu heyet, F-35’le S-400 beraber çalışabilir mi sorusu için çalışmaya başladı.

fabrika mı beklensin ALTAY Tankı’nı nasıl yapacağız? Yapılması gereken buydu (Ana Bakım Fabrikası’nın BMC’ye devri) Seri üretim ihalesi 2018 yılında SSB tarafından gerçekleştirildi. İhaleyi BMC kazandı. 2 sene 5 sene Karasu’da yapılacak fabrika mı beklensin? Elimizde en müsait olan fabrika tank palet fabrikası. 250 adet tankın seri üretim aşamasında fabrikanın işletme hakkının BMC’ye devri gündeme geldi. 14 Mart 2019’da Cumhurbaşkanlığı kararıyla fabrikanın mülkiyeti, MSB’de kalmak üzere işletmesinin ASFAT’a devredilmesine karar verilmiştir. MSB, ASFAT ve BMC arasında imzalanan protokolle fabrikanın mülkiyeti MSB’de olacak şekilde, ASFAT AŞ’de kalması kaydıyla fabrikanın işletme hakkı 25 yıl süreyle BMC’ye verilmiştir. 14 Mayıs 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı, iddia edildiği gibi bir gizli kararname değil karardır bu.

20 BİN 725 BEDELLİ BAŞVURUSU

Bedelli askerlik uygulaması kanunu yürürlüğe girdiği tarihten itibaren şu ana kadar 20 bin 725 yükümlü, bedelli askerlik için başvurmuş bulunuyor. Bunlardan 688 milyon civarında bir bedel tahsil edildi.

RUSYA 34 BİN YPG’Lİ ÇEKİLDİĞİNİ BİLDİRDİ

“Rusya Federasyonu heyeti tarafından 29 Ekim sabahından itibaren Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat’ın Doğusu’ndan 34 bin YPG’linin 3 bin 260 ağır silahı ile birlikte 30 km derinlikteki güvenli bölge dışına çıkartıldığı bildirilmiştir. Aksi yöndeki bulgular Rusya ile görüşülmektedir. (ABD ile varılan mutabakat) ABD yetkilileri tarafından bölgeden terörist unsurların çekildiği bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Fakat bu, teyit edilememiştir.

MAAŞLARINI BİZ ÖDEMİYORUZ

Suriye Milli Ordusu, başı boş bir ordu değil. Bunlar herhangi bir şekilde dağdan, bağdan gelmiş değil veyahut da içlerinde herhangi bir El Kaideci bunlar söz konusu değil. Bunların maaşları bizim tarafımızdan ödenmiyor.”