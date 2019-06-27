S-400 meselesi Türkiye için yol ayrımıdır

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriS-400 meselesi Türkiye için yol ayrımıdır
GeriGündem S-400 meselesi Türkiye için yol ayrımıdır
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Umut ERDEM/ANKARA
27.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

S-400 meselesi Türkiye için yol ayrımıdır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
S-400 meselesi Türkiye için yol ayrımıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın mektubuna ilişkin, MHP’ye yöneltilen eleştirilere “Bizi hedef alarak, İmralı canisinin mektubuna zımnen göz yumduğumuzu bırakınız iddia etmeyi, akıldan geçirmek dahi alçaklıktır. Teröristbaşının mektubundan siyasi fayda uman namerttir” tepkisini gösterdi.

Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında özetle şunları söyledi:

MEKTUP TEPKİSİ

“İP’in başındaki şahsiyet diyor ki, ‘İstanbul’a mitil atacağını söyleyenler bir baktık ki mitili İmralı’ya atmışlar.’ Bir bayan gazeteci de teröristbaşının mektuptan önceden haberim olduğunu iddia edecek kadar gönlünü alçalmaya teslim etmiştir. Mektuba zımnen göz yumduğumuzu akıldan geçirmek dahi alçaklıktır. Edirne’de yatan terörist Demirtaş, İmralı’da cezasını çeken teröristbaşı ve Kandil’deki ihanet yuvası arasında yeşeren ve yayılan çelişki ve çatlaklar bir bakıma PKK’nın çözülme sürecinde olduğunun işareti olarak değerlendirilmelidir. Öcalan canisi bile HDP’ye tarafsızlık çağrısı yapıyorsa elbette bunu görmezden gelemezdik. Açıklamamızı çarpıtarak teröristbaşının mektubuna destek verdiğimizi söylemek ahlaksız bir iddiadır. Teröristbaşının mektubundan siyasi fayda uman namerttir; mektuptan daha önce haberdar olduğumuzu söyleyenler ise satılık kalemlerdir.

KILIÇDAROĞLU’NA: Türkiye seçim bahsini kapatmıştır. Sonuca saygımız tartışmasızdır. Sandık şaibeden arındırılmıştır. Kazanan Türkiye olmuştur. Ancak İstanbul ehline emanet edilmemiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bütün tasarruflarını yakinen takip edeceğiz. CHP Genel Başkanı’nın ‘23 Haziran seçimi de iptal edilirse tepki göstermeyeceğim’ demesi arızalı bir ironi, şirazesinden çıkan ters manyel, şımarık bir ruh halinin dile gelmesidir. Gerçi CHP Genel Başkanı korku tünelinde bocalamaya çoktan başlamıştır. Artık bundan sonra İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun tepesinde keskin bir kılıç gibi sallanacak, kabuslar görmesine yol açacaktır.

İMAMOĞLU’NA: CHP’li belediye başkanının teşekkür konuşması ise dikkatle analiz edilmelidir. Bir belediye başkanın yapacağı konuşma değildir. Siyasi hedeflerinin koordinatlarını ele veren İstanbul belediye başkanı, gizli gündemi doğrultusunda anlaşılan bir hazırlık içindedir. Sanal bir devlet başkanı edasıyla, yapay bir cumhurbaşkanı üslubuyla ahkam kesen CHP’li belediye başkanının asıl görev alanından ziyade her yere çekilecek bir tarzda konuşma yapması tesadüfü görülemeyecektir.

TRUMP’A: ABD’nin ülkemizi tehdit etmesi hakarettir. Türkiye bir yol ayrımındadır. Ya bu tehditlere boyun eğeceğiz, şerefimizi kaybedeceğiz ya da S-400’leri alıp belirlenen vatan topraklarına konuşlandıracağız. ABD ister beğensin, ister beğenmesin, S-400’lerin alınması hakikaten bir var oluş meselesine dönüşmüştür. Trump’ın kriz imali ilkellikleri vahim bir gidişatın ispatıdır. Türkiye taviz vermemelidir. ABD Başkanı iyice pervasızlaşmış, freni boşalmıştır.

ÇİPRAS’A: Sabrımız taşma noktasındadır. Özellikle Yunanistan ateşle oynamaktadır. Topal ördek Çipras, zırvada zirveye çıkmıştır. Yunan hükümeti bilmelidir ki, Akdeniz ve Ege’de önümüzü kesecek bir korsan henüz anasından doğmamıştır.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Dikkat! Ve başladı... 17 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor
Kötü kokular gelmesi üzerine korkunç gerçek ortaya çıktı
Balıkçıların ağına takıldı! Vinçle taşındılar...
Şehit Eren Bülbül'ün adı ilk yerli ve milli SİHA'sına verildi