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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ/ANKARA
13.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

S-400 mesajı: Biz bu işi bitirdik

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S-400 mesajı: Biz bu işi bitirdik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya’dan S-400 alımıyla ilgili olarak, “Türkiye S-400 savunma sistemlerini bakınız alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. İnşallah önümüzdeki ayda bu sistemin ülkemize teslimi yapılacaktır” dedi. Erdoğan, dün partisinin Genel Merkezi’nde milletvekilleri ile düzenlenen kapalı grup toplantısı öncesi özetle şunları söyledi:

BUNLARIN TEK HEDEFİ...

“Ülkemizin son dönemde yaşadığı sıkıntılar tesadüfü değil, aksine birbirine bağlantılıdır. Dar kampsamda konuştuklarımız var, buralarda konuştuklarımız var. Terör örgütlerinin arkasında neler var bunu söylememize gerek yok. Bunlara en büyük desteği veren kim? Bizim stratejik ortağımız. On binlerce TIR’larla silah, mühimmat gönderdiler mi? Her şeyi gönderdiler. Şimdi bunların tek hedefi nedir biliyor musunuz? Acaba AK Parti’yi iktidardan nasıl indirebiliriz? Ama indiremeyecekler, bunlara gücü yetmez. Yeter ki biz dik duralım, inanarak, azmederek işlerimizi yapalım.

TÜRK KARDEŞLERİMİZİN HAKKINI YEDİRTMEYECEĞİZ

Suriye meselesini S-400 ve F-35 krizlerinden ayrı düşünmeyiniz. Şu anda hidrokarbon arama olaylarında 4 tane gemiye sahip olduk. Bizden önce böyle bir şey yoktu. Şimdi bizde hem arama hem sondaj, bunlarla çalışmayı yürütüyoruz. Çalışmalarımızı Deniz Kuvvetlerimizin refakatiyle yürütüyoruz. İnşallah bir yerden çıkacak. Çıktığı anda da Kuzey Kıbrıs’taki Türklerin oradaki haklarını, hukukunu da biz uluslararası deniz hukukuna dayalı olarak koruyacağız. Kimse bize ‘niye bunu şöyle yaptınız’ diyemez. Adama sorarlar, senin burada ne işin var. Biz garantör ülkeyiz. Haklarımız nelerse bu hakları sonuna kadar koruyacağız. Oradaki Türk kardeşlerimizin hakkını da kimseye yedirtmeyeceğiz, kusura bakmasınlar.

ALACAKTIR DEMİYORUM, ALMIŞTIR

Türkiye S-400 savunma sistemlerini bakınız alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. İnşallah önümüzdeki ayda bu sistemin ülkemize teslimi yapılacaktır. Bu sistem taarruz değil savunma sistemidir. Ben ülkemi savunmak için gerekli tedbirleri almayacak mıyım? Birilerine mi soracağım. Böyle bir sistemi Amerika’dan istedik mi, istedik. Verdin mi, vermedin. Dedin ki, ‘kongre müsaade etmedi.’ Müsaade etmediyse başımızın çaresine bakacağız. S-400 gayet uygun fiyatlarla ve üstelik ortak üretime de geçebilme imkanlarını, sözünü almak suretiyle sözleşmemizi imzaladık. Bu konuda işbirliği yapmak isteyen herkese kapımız açık. Sayın Trump’a da ‘siz de bize bu şartlarda verecekseniz sizden Patriot alırız’ dedik. Ama buna benzer şartları sürerek evet diyemediler.

F-35’LERİN ÜRETİM ORTAĞIYIZ

Türkiye F-35’lerin sadece müşterisi değildir, aynı zamanda üretim ortağıdır. 1 milyon 250 bin dolar ödeme yaptık. F-35 projesinden hiçbir hakkı olmayan gerekçelerle dışlanmamızın hesabını tüm platformlarda soracağız. Arkadaşlarıma gerekli görevleri verdim, gerekli görüşmeleri yapıyor. Görüşmelerden sonra da Sayın Trump’la ay sonu Japonya’da olacağız. Orada da bu konuları inşallah karşılıklı olarak görüşeceğiz. Biz oraya gitmeden burada bu işi telefonlarla görüşelim, işi başladığımız noktaya geri çevirelim istiyoruz. Doğu Akdeniz’de hiçbir çıkarlarımızı gözetmeyen hiçbir adım atılmasına izin vermeyeceğiz.

Şu anda İstanbul’da seçim var. Birileri de farklı çalışma gayretine girmek üzere güya bu güçlü yapıyı zayıflatmanın gayreti içerisine giriyorlar.

SİYASET SAHNESİNDEN SİLİNDİ

Bu yapıdan bir şeyler koparacağını zannedenler geçmişte de bu tür yollara başvurdular, hatta bazıları grup kurabilecek noktaya bile geldiler. Ama onlardan şu anda hiçbir şey kalmadı. Hepsi gitti, siyaset sahnesinden silindiler. Şu andaki ana muhalefetin başındaki zatın önünde eğilenler... Nereden nereye... Kişilik, şahsiyet çok önemli bir şey. Bir insan hele hele Müslüman, eşref-i mahluk olarak yaratılmışların en şereflisine layık olmalıdır, bunu korumalıdır. Karşımızda küresel bir ittifak ve yerel mankurtlar çetesi vardır. Giriştiğimiz her bencil hesabın bedelini koskoca davanın, milletin, tarihin kaderini etkileyeceğini asla unutmamalıyız. Milleti muhatap almayanı elbette biz de muhatap almayız. Biz tebliğle mükellefiz. ”

MİLLETİMİZ BİZDEN İCRAAT BEKLİYOR

“Milletimiz bizden sıkıntılarını çözmelerini bekliyor. Milletimiz bizden icraat bekliyor. Milletimiz bizden verdiğimiz sözleri tutmamızı bekliyor. Bu beklentilere cevap verebilmek için öncelikle önümüzdeki sıkıntıları aşmamız şart. Bugün ekonomiden dış politikaya, güvenlikten istihdama kadar çözüm bekleyen pek çok ciddi sorun var. Seçimlerde milletimiz yüzde 52’lik destek ile yanımızda yer almaya devam etti. Ama unutma yalım ki bize verilen destek sonsuz, hesapsız bir kredi değildir. Bize verilen desteğin karşılığını hizmet olarak, icraat olarak sunmakla mükellefiz. Ankara’da da, İstanbul’da da biz kaybetmedik. Her iki yerde biz kazandık.

VİTRİNDE KAYBA UĞRADIK

Bizler buralarda sadece bir vizyon noktasında, vitrin noktasında her iki ilde bir kayba uğradık. Ama ilçeler bazında baktığımızda kahir ekseriyetini aldık mı? Her ikisini aldık. Meclislerde buralarda kahir ekseriyet İstanbul’da, Ankara’da bizde mi, bizde. Komisyonlarda bizde mi bizde. Bu belediyelerin çalışmasının şekli buralardır. başkanın buralardaki hareket kabiliyeti Meclis’tir, komisyonlardır. Buralarda gerekli olan desteği sağlayamadığı sürece istediği gibi adım atamaz. O zaman çıkar millete der ki, ‘beni çalıştırmıyor.’ Sen doğru bir iş yapmadığın zaman tabii ki seni çalıştırmayacak.”

YENİ ASKERLİKTE YÜKÜMLÜLERİN YARIYA YAKINI TERHİS OLACAK

“Askerlikte devrim niteliğinde reformu hayata geçiriyoruz. Kısa süreli eğitimle sahaya sürülen askerlerin can güvenliğini sağlamak da zorlaşmaktadır. Zaman zaman başvurulan bedelli askerlik uygulamalarının hedefi yığılmayı ortadan kaldırmaktadır. Bugün toplamda 419 bin olan TSK mevcudunun 200 bine yakını, yaklaşık yarısı subay, astsubay, yedek subay, uzman, sözleşmeli er erbaş kadrolarındaki muvazzaf personelden oluşmaktadır. Yükümlüler daha çok kıta görevlerinde geri hizmetlerde değerlendiriliyor. Yeni askerlikte yükümlülerin yarıya yakını terhis olacaktır. Yeni askerlik sistemine geçilmesiyle ne ülkemiz sınırlarında ne de KKTC’de hiçbir aksaklık yaşanmayacaktır. Bu düzenleme bir yandan profesyonel askerliği yaygınlaştıracak diğer yandan bu ülkenin evlatlarının genel askerlik eğitiminden geçmeyi sağlayacaktır. Böyle bir milletin evlatlarının askerlik sistemiyle tümünden bağını kesmek düşünülemez. Yedek astsubaylık uygulamaları da personel ihtiyacının karşılanmasında önemli bir imkandır. Yeni sistemle TSK’da zafiyet oluşacağı iddialarının hiçbir temeli yoktur. Bu düzenlemelerin ülkemize, milletimize, gençlerimize TSK’ya hayırlı olmasını diliyorum.”

TERÖR HATTINI PARAMPARÇA EDECEĞİZ

“Suriye’de Fırat’ın doğusunda terör hattını paramparça edeceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz, hep söylediğimiz gibi. Türkiye’ye ekonomik tuzaklarla diz çöktüreceklerini sananlar açık konuşuyorum bu milleti hiç tanımamış demektir. Biz gerektiğinde kan kusup kızılcık şerbeti içtik diyen istiklali için canını ve malını ortaya koymaktan çekinmeyen bir milletiz. Siyasi istikrarsızlık oluşturmak için çevrilen numaraların farkındayız ve bu tuzağa asla düşmeyeceğiz. Gerilim siyasetine asla tevessül etmeyecek, demokrasiden taviz vermeden bu uzun ince yolu kat edeceğiz. Bu mesajların muhataplarımız tarafından doğru şekilde anlaşılacağını ümit ediyorum. Bir yandan son bir asırdaki en büyük atılımlarını gerçekleştirirken diğer yandan da aynı dönemdeki en büyük, çok yönlü kuşatmayla karşı karşıyayız.”

SİZ KORKAKSINIZ

“Şu anda teröristler kaçacak delik arıyorlar. Ama biz terörle mücadeleyi verirken daha önce yine silahlı kuvvetlerinin içerisinden gelmiş birileri bakıyorsunuz bu ülkedeki o milli ve yerli olmaktan uzak yapılarla oralara kendilerine göre bilgileri sufle ediyorlar. Yapılan işlerin yanlış olduğuna varıncaya kadar. Bakıyorsunuz yeni askerlik yasasıyla ilgili yazıyorlar, çiziyorlar. Siz korkaksınız, korkak! Siz hiçbir zaman bu milletin askeri şanına yakışır bir komuta kademesi olmadınız, olamadınız! Onların da üstüne gitmediniz, gidemediniz. Biz onlarla da çalıştık, neler yaptıklarını gayet iyi biliyoruz.”

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