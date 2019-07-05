S-400 mesajı: Aktif şekilde kullanılacak

Beştepe’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında gündeme gelen başlıklarla ilgili basın toplantısı düzenleyen Kalın, özetle şunları söyledi:

ÇOK YAKIN BİR ZAMANDA GELECEK

(S-400 meselesi) S-400 konusu ülkemizin hava savunma sistemi ihtiyacını karşılamak amacıyla ortaya çıkmış bir süreçtir, projedir. Artık nihai aşamalarına doğru hızla ilerliyoruz. S-400’ler yakın zamanda tam nokta gününün vermeyeceğim ama çok yakın tarihte teslimatı başlayacak ve aktif şekilde kullanılacak. Bazı görüşler, senaryolar, teoriler ortaya atılıyor getirilecek ama kullanılmayacak, kutusunda duracak, aktif hale getirilmeyecek. Bu ülkemizin hava savunma sistemi ihtiyaçları, hava savunma güvenliği çerçevesinde hayata geçirilen bir projedir. Bunu egemen bir ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti kararını vermiştir bunu aktif olarak kullanacaktır. Fakat bu bizim özellikle NATO sistemi içinde yer alan güvenlik sistemimize bir tehdit ve tehlike oluşturacak bir savunma sistemi değildir, bir başka ülkeye karşı bir taarruz sistemi değildir bir başka ülkeye tehdit oluşturması söz konusu değildir. Tam tersine ülkemizin savunma ihtiyacını karşılamak üzere getirilen bir sistemdir. Ne NATO sistemine ne diyelim ki F-35’lere mevcut hava savunma sistemlerine tehdit oluşturacak yönü, boyutu kesinlikle bulunmamaktadır. S-400’lerin nereye konuşlandırılacağı konusunda da çalışmaları Milli Savunma Bakanlığımız ilgili Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve kuvvet komutanlıklarımız yürütüyorlar bu bir süreçtir. Bunun birçok teknik boyutu var, eğitim, konuşlanma, aktif hale getirilmesi, işletilmesi boyutu var, bu komplike bir sistem bununla ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar nihayete erdiği zaman paylaşırız. S-400’ler Türkiye’nin ihtiyaçları çerçevesinde ortaya çıkmış bir tercihtir. Çok yakın bir zamanda günler içinde diyebilirim bu sistem gelecek Türkiye’de konuşlandırılacak ve kullanılacaktır.

KABİNE REVİZYONU GÜNDEMDE YOK

(Kabine revizyonu) Kabine değişikliği konusunda Cumhurbaşkanımız gayet güzel bir cevap verdi. Bu kendi tasarruf ve uhdesinde olan bir konudur. Bu konuda kendisi değerlendirmeleri yapar ama bugün itibariyle böyle bir şey gündemimizde yok. Fakat kendisi değişik unsurları dikkate alarak farklı mülahazalar neticesinde bu yönde bir tasarrufta bulunabilir.

ERDOĞAN, BABACAN’LA GÖRÜŞTÜ

(Ali Babacan’ın Erdoğan ile görüştüğü iddiası) Sayın Cumhurbaşkanımızın, Ali Babacan’la görüşmesi olmuştur. İçeriğiyle ilgili birtakım iddialar var, içeriğiyle ilgili bilgi vermem uygun olmaz. Bunu uygun görürse Sayın Cumhurbaşkanımız uygun zamanda ne olduysa o şekliyle kendileri paylaşırlar ondan öte dile getirilen konular iddia olmaktan öte bir şey ifade etmemektedir.”