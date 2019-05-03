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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nuray BABACAN - ANKARA
03.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

S-400 komisyonuna Trump ve Putin sıcak baktı ama...

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
S-400 komisyonuna Trump ve Putin sıcak baktı ama...

AK Parti’nin, yerel seçimlerden sonra yaptığı ikinci Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, dış politikadaki gelişmeler ve seçim sonuçları masaya yatırıldı. Türkiye’nin Rusya’dan satın almayı planladığı S-400 füzeleriyle ilgili kriz, iktidar partisinin MYK toplantısında da gündem oluşturdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu konuda yaptığı telefon görüşmesi nedeniyle toplantıya gecikmeli katıldı.

Toplantıda önce ABD Başkanı Donald Trump, ardından da Putin’le yaptığı telefon görüşmeleri hakkında kısa bilgi veren Erdoğan, S-400’lerin yaratacağı iddia edilen güvenlik sorunuyla ilgili komisyon önerisini liderlere de aktardığını anlattı. Erdoğan, iddiaların NATO temsilcilerinin de olduğu komisyon tarafından incelenmesi önerisine iki liderin de sıcak baktığını anlattı. Ancak Erdoğan, Trump dışındaki ABD yönetiminin farklı düşündüğü bilgisini de paylaştı.

SANDIKTAN ÇIKANIN YANINDAYIZ

Erdoğan, Venezuela’daki darbe girişimi ve Libya’da nisan ayında ordu kuvvetlerinde yaşanan hareketlilik ve darbe girişimi iddialarıyla ilgili de değerlendirmeler yaptı. Erdoğan, bu ülkelere yönelik bakış açısının sadece seçim sonuçları olduğunu dile getirdi. Erdoğan, halkın tercihiyle iktidara gelen liderlerden yana tavır sergilediklerini belirterek, “Ölçümüz kim olduğundan çok nasıl geldiğidir. Biz seçimlerde sandıktan çıkan kim olursa onun yanında olmamız gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

İTTİFAK DEĞERLENDİRMESİ

Toplantıda, yerel seçim sonuçları daha önceki yıllara kıyasla daha kısa değerlendirildi. Söz alan üyeler, yerel seçimlerde ittifak yapmanın sakıncalarını da dile getirdiler. İttifakın yasal altyapısı olmadan sadece belli bölgelerde sınırlı yapılmasının yarattığı sorunlar paylaşıldı. İttifak yapılmayan bölgelerde, parti tabanlarının kıyasıya rekabet ettiği, sert kampanya dili kullanıldığı, bunun da ittifak ruhuna aykırı olduğu değerlendirildi.

İTTİFAK, KARŞI KENETLENME YARATTI

MYK toplantısında ilginç bir değerlendirme de ittifakların karşı cephede yarattığı etki konusunda oldu. Bazı MYK üyeleri, ittifakın ve kullandığı dilin diğer partilerde beklenmedik kenetlenme yarattığı, bu kenetlenmenin büyükşehirler ile Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin dışında da görüldüğünü dile getirdiler. Orta ve İçanadolu’nun bazı ilçelerinde daha önce olmayan bloklaşmalar yaşandığı ve bunun ‘Millet İttifakı’na avantaj sağladığı değerlendirmeleri de yapıldı.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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