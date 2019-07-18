S-400 ile Patriot füze savunma sisteminin farkları neler?
ABD'nin müttefiki Türkiye'nin Patriot talebine olumlu yanıt vermemesi üzerine Türkiye, S-400 hava savunma sistemine yöneldi. Türkiye'nin Rusya'dan teslim almaya başladığı günümüzün önemli askeri teknolojilerin başında gelen S-400 hava savunma sistemi, teknik özellikler, teknoloji transferi ve ortak üretim açısından rakiplerine göre ön plana çıkıyor. İşte, S-400 ile Patriot füze savunma sisteminin karşılaştırması...
Türkiye ile Rusya arasında Eylül 2017'de imzalanan anlaşmaya göre, Türkiye, Rusya'dan 2,5 milyar dolar karşılığında toplam dört bataryadan oluşan iki adet S-400 sistemi satın alacak. Söz konusu anlaşma doğrultusunda ilk teslimatlar yapılmaya başlandı.
S-400'ÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen S-400, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.
S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor.
Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.
PATRİOT'UN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Patriot füzeleri ilk kez 1991'deki Körfez Savaşı'nda Suudi Arabistan ve İsrail'i korumak için kullanıldı. 2003 yılında ABD öncülüğünde Irak'a yapılan operasyonda da yine Patriot füzelerine başvuruldu.
Üreticisi Raytheon olan Patriotların menzili yaklaşık 160 km. Patriot füzesavar sistemi uçakları, taktik balistik füzeleri, cruise füzelerini ve insansız uçakları vuracak şekilde tasarlandı.
Patriot'larda ayrı ayrı ateşlenebilen füze bataryaları bulunuyor. Bilgisayar sistemine bağlı bir radarla hedefini izliyor. Bilgisayardan hedef seçebilen askeri personelin ateşleme mevziine yakın olması gerekmiyor.
S-400 İLE PATRİOT GENEL KARŞILAŞTIRMASI
S-400'leri Rus, Almaz-Antey şirketi üretiyor.
Patriot'un üreticisi Raytheon şirketi.
S-400 füze savunma sistemi, Modern ve gelecekteki tüm hava ve uzay saldırı araçlarını imha etmek için geliştirildi.
Patriotlar büyük idari ve sanayi merkezleri ile kara, deniz ve hava üslerini hava saldırılarına karşı koruma amaçlı geliştirildi.
S-400 füze savunma sistemi 2007'de Rus ordusuna teslim edildi.
Patriot füze savunma sistemi, 1982'de ABD ordusuna teslim edildi.
S-400'lerin ilk müşterileri ise Belarus (2016) ile Çin (2018) oldu. Rusya'nın S-400'leri satmak istediği ve bir kısmıyla mutabakata vardığı Türkiye dışındaki diğer ülkeler ise Hindistan ve Suudi Arabistan.
Patriot sistemi, ABD, Almanya, Japonya, BAE, Tayvan, Hollanda, Güney Kore, Suudi Arabistan, İspanya, Yunanistan, İsrail, Bahreyn, Mısır, Ürdün gibi ülkeler tarafından kullanılıyor.
TEKNİK ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Aerodinamik hedefleri vurma menzili S-400'lerde 250 km, Patriot'larda ise 160 km
Balistik füzeleri vurma menzili S-400'lerde 60 km, Patriot'larda ise 45 km
Radar kapsama alanı S-400'lerde 600 km km, Patriot'larda ise 150 km
Vurulacak hedefin hızı S-400'lerde <4800 m/s, Patriot'larda ise >2200 m/s
Sistemin tepki süresi S-400'lerde 10 saniye, Patriot'larda ise 15 saniye
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