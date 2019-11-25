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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.11.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

S-400 hava savunma sistemi nedir? S-400'lerin özellikleri neler?

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S-400 hava savunma sistemi nedir? S-400'lerin özellikleri neler?

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin özellikleri internette merak edilen konular arasında yer alırken, S-400 sisteminin Patriot sistemi ile arasındaki farklar gene konuyu araştıranların merak ettiği bir diğer konu olarak dikkat çekiyor. İşte, S-400 hava savunma sistemi hakkında tüm merak edilenler...

Türkiye'nin Patriot füze savunma sistemi talebine olumlu yanıt verilmemesi üzerine Ankara, farklı alternatiflere yönelerek, Rusya'nın uygun teklifini değerlendirdi ve S-400 hava savunma sistemini satın alma kararı verdi. İşte, S-400 hava savunma sistemi hakkında bilinmesi gerekenler...

S-400 SİSTEMİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen S-400, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.

S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor.

Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.

TÜRKİYE NEDEN S-400 ALMAK İSTİYOR?

Hava sahası güvenliğini önceleyen Türkiye, ilk olarak acil ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla Rusya'nın cazip teklifine olumlu yanıt vererek, Rus üretimi ileri teknoloji S-400 hava savunma sistemlerinin tedarikini gündemine aldı.

Türkiye, günümüzde en önemli askeri teknolojilerin başında gelen S-400 sistemlerini satın alarak, hava sahasını muhtemel tehditlerden korumayı ve modern savunma sistemlerini güçlendirerek güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

UZMANLARDAN S-400'E ÖVGÜ

Hint ve Pakistanlı uzmanlar, Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin Amerikan Patriotlarından daha iyi bir seçim olduğunu düşünüyor.

Hindistan Hava Kuvvetlerinin eski Kurmay Başkanı Yardımcısı Kapil Kak ve Pakistan Askeri İstihbarat Servisi (ISI) eski Direktörü General Ehsanül Hak, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, ABD'nin egemen ülkelere kendi çıkarlarını benimsetme girişiminin ters tepeceği, ABD'nin bu tutumunun ülkelerin stratejik bağımsızlığına bir nevi saldırı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kak, S-400'ün özellikleri bakımından bugün dünyada radar takibi ve tarama, irtifa parametreleri, kapsama alanı bakımından en iyi savunma sistemi olduğunu belirterek, ABD'nin Patriot füze savunma sistemini sağlama önerisinin, kendi stratejik ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir seçenek olmadığının altını çizdi.

Kapil Kak, "Benim değerlendirmeme göre, S-400 herhangi bir diğer sistemden, Amerikan Patriotlarından da üstün bir sistem. S-400'ün ne anlama geldiğini tam olarak biliyoruz fakat Amerikalılar bize Patriotlardan bahsettiklerinde emin olamıyoruz. Körfez Savaşı'nda kullanıldı ve peşi sıra geliştirildi ancak görüldüğü kadarıyla S-400'den üstün olmadığını biliyoruz." dedi.

S-400 ile Patriot füze savunma sisteminin farkları neler?

ABD'nin müttefiki Türkiye'nin Patriot talebine olumlu yanıt vermemesi üzerine Türkiye, S-400 hava savunma sistemine yöneldi. Türkiye'nin Rusya'dan teslim almaya başladığı günümüzün önemli askeri teknolojilerin başında gelen S-400 hava savunma sistemi, teknik özellikler, teknoloji transferi ve ortak üretim açısından rakiplerine göre ön plana çıkıyor. İşte, S-400 ile Patriot füze savunma sisteminin karşılaştırması...
Türkiye ile Rusya arasında Eylül 2017'de imzalanan anlaşmaya göre, Türkiye, Rusya'dan 2,5 milyar dolar karşılığında toplam dört bataryadan oluşan iki adet S-400 sistemi satın alacak. Söz konusu anlaşma doğrultusunda ilk teslimatlar yapılmaya başlandı.

S-400'ÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen S-400, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.

S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor.

Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.

PATRİOT'UN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Patriot füzeleri ilk kez 1991'deki Körfez Savaşı'nda Suudi Arabistan ve İsrail'i korumak için kullanıldı. 2003 yılında ABD öncülüğünde Irak'a yapılan operasyonda da yine Patriot füzelerine başvuruldu.

Üreticisi Raytheon olan Patriotların menzili yaklaşık 160 km. Patriot füzesavar sistemi uçakları, taktik balistik füzeleri, cruise füzelerini ve insansız uçakları vuracak şekilde tasarlandı.

Patriot'larda ayrı ayrı ateşlenebilen füze bataryaları bulunuyor. Bilgisayar sistemine bağlı bir radarla hedefini izliyor. Bilgisayardan hedef seçebilen askeri personelin ateşleme mevziine yakın olması gerekmiyor.

S-400 İLE PATRİOT GENEL KARŞILAŞTIRMASI

S-400'leri Rus, Almaz-Antey şirketi üretiyor.

Patriot'un üreticisi Raytheon şirketi.

S-400 füze savunma sistemi, Modern ve gelecekteki tüm hava ve uzay saldırı araçlarını imha etmek için geliştirildi.

Patriotlar büyük idari ve sanayi merkezleri ile kara, deniz ve hava üslerini hava saldırılarına karşı koruma amaçlı geliştirildi.

S-400 füze savunma sistemi 2007'de Rus ordusuna teslim edildi.

Patriot füze savunma sistemi, 1982'de ABD ordusuna teslim edildi.

S-400'lerin ilk müşterileri ise Belarus (2016) ile Çin (2018) oldu. Rusya'nın S-400'leri satmak istediği ve bir kısmıyla mutabakata vardığı Türkiye dışındaki diğer ülkeler ise Hindistan ve Suudi Arabistan.

Patriot sistemi, ABD, Almanya, Japonya, BAE, Tayvan, Hollanda, Güney Kore, Suudi Arabistan, İspanya, Yunanistan, İsrail, Bahreyn, Mısır, Ürdün gibi ülkeler tarafından kullanılıyor.

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