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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiye yeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.07.2019 - 16:08, Son Güncelleme:

S-400 hava savunma sistemi nedir? S-400'lerin özellikleri neler?

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S-400 hava savunma sistemi nedir? S-400'lerin özellikleri neler?

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi, son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Uzmanlar ise Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin, Amerikan Patriotları’ndan daha iyi bir seçim olduğunu düşünüyor. İşte, S-400 hava savunma sistemi hakkında tüm merak edilenler...

Türkiye'nin Patriot füze savunma sistemi talebine olumlu yanıt verilmemesi üzerine Ankara, farklı alternatiflere yönelerek, Rusya'nın uygun teklifini değerlendirdi ve S-400 hava savunma sistemini satın alma kararı verdi. İşte, S-400 hava savunma sistemi hakkında bilinmesi gerekenler...

S-400 SİSTEMİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen S-400, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.

S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor.

Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.

TÜRKİYE NEDEN S-400 ALMAK İSTİYOR?

Hava sahası güvenliğini önceleyen Türkiye, ilk olarak acil ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla Rusya'nın cazip teklifine olumlu yanıt vererek, Rus üretimi ileri teknoloji S-400 hava savunma sistemlerinin tedarikini gündemine aldı.

Türkiye, günümüzde en önemli askeri teknolojilerin başında gelen S-400 sistemlerini satın alarak, hava sahasını muhtemel tehditlerden korumayı ve modern savunma sistemlerini güçlendirerek güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

UZMANLARDAN S-400'E ÖVGÜ

Hint ve Pakistanlı uzmanlar, Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin Amerikan Patriotlarından daha iyi bir seçim olduğunu düşünüyor.

Hindistan Hava Kuvvetlerinin eski Kurmay Başkanı Yardımcısı Kapil Kak ve Pakistan Askeri İstihbarat Servisi (ISI) eski Direktörü General Ehsanül Hak, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, ABD'nin egemen ülkelere kendi çıkarlarını benimsetme girişiminin ters tepeceği, ABD'nin bu tutumunun ülkelerin stratejik bağımsızlığına bir nevi saldırı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kak, S-400'ün özellikleri bakımından bugün dünyada radar takibi ve tarama, irtifa parametreleri, kapsama alanı bakımından en iyi savunma sistemi olduğunu belirterek, ABD'nin Patriot füze savunma sistemini sağlama önerisinin, kendi stratejik ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir seçenek olmadığının altını çizdi.

Kapil Kak, "Benim değerlendirmeme göre, S-400 herhangi bir diğer sistemden, Amerikan Patriotlarından da üstün bir sistem. S-400'ün ne anlama geldiğini tam olarak biliyoruz fakat Amerikalılar bize Patriotlardan bahsettiklerinde emin olamıyoruz. Körfez Savaşı'nda kullanıldı ve peşi sıra geliştirildi ancak görüldüğü kadarıyla S-400'den üstün olmadığını biliyoruz." dedi.

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