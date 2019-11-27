S-400 açıklaması: ‘Kutuda tutmak için almadık’
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400’ler konusunda ABD’den gelen açıklamaları değerlendirdi.
Çavuşoğlu, dün AK Parti grup toplantısı için geldiği Meclis’te gazetecilerin soruları üzerine şunları söyledi: “İtalyanlar SAMP-T sistemini geri çekmeye başladı. 2013’te Amerikalılar, Hollandalılar ve Almanlar sınırımızdaki Patriot’ları çekmişti. Hava savunma sistemi olarak şu anda tek bir batarya var. Biz ihtiyacımız olduğu için aldık bunu. Kutuda tutmak için hava savunma sistemi mi alınır? Cumhurbaşkanımız, böyle bir taahhütte bulunmadığımızı açık ve net biçimde ABD’de de söyledi. Böyle bir taahhütte de bulunmamız söz konusu değil.
ABD teknik endişesinin araştırılması için bir komisyon kurulmasını teklif ettik. NATO uzmanlarının da bu araştırmanın içinde olmasını istiyoruz. Amerika iddialarında ciddiyse, konuya da bu şekilde yaklaşmak istiyorsa, bu uzmanlardan oluşan çalışma grubuna ‘evet’ demesi lazım ve bunları değerlendirmesi lazım. NATO sistemlerine zarar verir mi, vermez mi? Ancak böyle olur, yoksa bir ülke böyle istedi diye karar değiştirecek bir ülke değiliz.” ◊ ANKARA
RUSYA’DAN S-400 İDDİASI
RUSYA’nın tekel devlet silah ihracatçısı Rosoboronexport’un Başkanı Aleksander Miheyev, Türkiye ile yeni bir parti S-400 görüşmeleri yürütüldüğünü söyledi. Miheyev yeni hava savunma sisteminde yer alacak S-400 rampalarının belirli ölçüde Türkiye’de üretim opsiyonlu olacağını belirtti. Miheyev, “Görüşmeler proje için gerekli finansmanın bulunması aşamasında” dedi.
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