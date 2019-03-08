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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
08.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

S-400 açıklaması... İlk teslimat temmuz ayında

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S-400 açıklaması... İlk teslimat temmuz ayında

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya’dan alınacak S-400’lerle ilgili “Türkiye kararını verirken sadece kendi çıkarlarını düşünür. İlk teslimatı temmuzda almayı düşünüyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Oktay, özetle şunları söyledi:

“(Rusya’yla S-400 füzeleri anlaşması) Türkiye kararını verirken sadece kendi çıkarlarını düşünür. S-400 ile alakalı ilk teslimatı temmuzda almayı düşünüyoruz. S-400’ü almamız, Patriot’larla alakalı ‘almıyoruz’ anlamında değil. Bizim ihtiyacımız var ve orada da şartlarımız sağlanırsa oturur konuşuruz. Herhangi bir konuda, hele hele imza atmışsak gereğini yaparız. Türkiye’nin inatlaşma gibi bir tutumu da yok. Türkiye’deki piyasanın bugünkü ve gelecekteki durumuyla S-400’ün uzaktan yakından bir alakası yok.

HER ZAMAN HAZIRIZ

(Fırat’ın doğusuna operasyon) Eli kulağında dediğimiz şey. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü var, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ olayı. Biz şu anda da ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ noktasındayız. Bu bizim hazırlık düzeyimizi ve kararlılığımızı gösterir. Hazırlık düzeyimiz askeri, siyasi anlamdaki bir hazırlıktır. Ülke içerisindeki hazırlıklarımız, gerek müttefiklerimiz, dostlarımızla hazırlıklarımızdır. Bu hazırlıklar dün de tamamdı, bugün de tamam. Türkiye burada kartlarını çok açık oynar.

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