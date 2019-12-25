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Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay) (DHA)
25.12.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Görüntü Hatay'da çekildi! Rüzgarın savurduğu kadın kulübeye çarptı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkisini sürdüren kuvvetli fırtınada yürürken savrulan bir kadın, güvenlik kulübesine çarptı.

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  • Rüzgarın etkisiyle savrulan kadın güvenlik kulübesine çarptı
  • Rüzgarın etkisiyle savrulan kadın güvenlik kulübesine çarptı
  • Rüzgarın etkisiyle savrulan kadın güvenlik kulübesine çarptı
  • Rüzgarın etkisiyle savrulan kadın güvenlik kulübesine çarptı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Akdeniz'i etkisi altına alan şiddetli fırtına İskenderun ilçesinde de yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Sokağa çıkanların zor anlar yaşadığı ilçede bir kadının rüzgarın etkisiyle savrulması cep telefonuyla görüntülendi.

Yunus Emre Mahallesi'nde misafirliğe geldiği öğrenilen ismi öğrenilemeyen bir kadın, rüzgarda yürürken dengesini kaybedip savrularak sitenin güvenlik kulübesine çarparak olduğu yere düştü. Hafif yaralanan kadının yardımına gelen bir kişi de güçlükle ayakta durdu. Kadın ile ona yardım eden binanın bahçesine girerek rüzgarın etkisinden kurtulmaya çalıştı.

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