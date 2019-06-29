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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.06.2019 - 17:15, Son Güncelleme:

Rüzgar esince fark ettiler... Gören yardıma koştu

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Aydın'ın turistik ilçesi Didim’e tatil için gelen gurbetçinin, aracına binerken düşürdüğü paraları, esnaf ve vatandaş tarafından sokaktan toplandı. Paraları toplayan esnaf, parayı sahibine teslim etti. İlginç olay güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 

Edinilen bilgiye göre, tatil için İngiltere’den gelen gurbetçi vatandaş, geri dönüş için hazırlıkları için çektiği parayı aracına binerken düşürdü. Düşen paralar rüzgarın etkisiyle savrulurken, paraları gören esnaflar ile bazı vatandaşlar yola saçılan paraları topladı.

Rüzgar esince fark ettiler... Gören yardıma koştu


Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esnaflar yaklaşık 1000 poundun üzerindeki parayı topladıktan sonra para sahibini bulmak için çalışma başlattı.Olayı gören güvenlik kameralarını inceleyen esnaflar aracı tespit edip, sahibine ulaşarak parayı teslim etti.

Olayı ilk gören Resul Sarı adlı vatandaş insanlık vazifesini yerine getirdiklerini belirterek; “Yolda yürüyordum, birden rüzgar eşliğinde paraların uçuştuğunu fark ettim. Paraları toplamaya başladım. Çevredeki esnaf arkadaşlarda bana yardımcı oldular.

Daha sonra kamera kaydı var mı yok mu diye baktık. Kameralardan aracın plakasına baktık. Araç sahibine ulaştık. Paraları kendisine eksiksiz olarak teslim ettik” diye konuştu.

Sokak esnaflarından Fırat Durmaz ise “Önce kamera kayıtlarına baktık, araç sahibini bulduk. Daha sonra arabanın başında bekledik. Sahibi geldi ve onlarda parayı arıyordu. Paraları sahibine teslim ettik. Kendisi de bize teşekkür etti" dedi. 

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