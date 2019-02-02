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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
02.02.2019 - 16:21, Son Güncelleme:

Rüyasında yardım isterken gördü... Film gibi olay

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Rüyasında yardım isterken gördü... Film gibi olay

BOLU'da rüyasında kendisinden yardım isterken gördüğü uzaktan akrabasına evini açan Hacer Saltan, engelli ve Alzheimer hastası adama 7 yıldır çocuğu gibi bakıyor. 

Bolu'da eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan Hacer Saltan, 7 yıl önce uzaktan akrabası olan 67 yaşındaki Sezai Çetinkaya’yı rüyasında ‘Beni dövdüler, gel al beni’ derken gördü.

Sabah kalktığında durumu eşine anlatan Saltan, Çetinkaya’yı merak ederek gelini ile yaşadığı eve gitti. Çetinkaya’nın yüzünde morluklar olduğunu gören Hacer Saltan, Çetinkaya’nın iki gün kendisinde kalmasını istediğini söyledi. Ailenin kabul etmesi üzerine Saltan ailesiyle birlikte arabaya binen Çetinkaya, başından geçenleri anlatarak gelinlerinin kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. 

EŞİ VE ÇOCUKLARI BAKMAK İSTEMEYİNCE MAHKEME VASİ OLARAK ATADI 

Gördüğü rüyadan da etkilenen Hacer Saltan, yüzde 95 engelli ve Alzheimer hastası Sezai Çetinkaya’ya ömür boyu bakmaya karar vererek mahkemeye vasi davası açtı. Mahkeme ise, Hacer Saltan’ı, eşinin ve çocuklarının bakmak istemediği Çetinkaya’nin vasisi tayin etti.

Sezai Çetinkaya’nın 7 yıldır bütün ihtiyaçlarını karşıladığını ve kendi çocukları gibi baktığını söyleyen Hacer Saltan, "7 yıl önce amca benim rüyama girdi. ‘Beni dövdüler gelin alın’ diye. Rüyam doğru mu değil mi diye gittim. Evlerine girdiğimde yüzündeki morlukları gördüm. Dedeyi, sen benim yanımda 1-2 gün kal diyerek aldım. Arabaya binince ‘beni dövdüler, bir daha beni oraya götürme’ dedi. Eşine, çocuklarına gittim. Kızları, ‘biz bakmayız, bize babalık mı yaptı?’ dedi.  Hanımı, ‘ben bakmam. Ölüsüne de dirisine de gitmem’ dedi. Biz de kanuni yollardan alalım dedik. Mahkemeye başvurduk. Mahkeme jandarma aracılığıyla aileyi tek tek ziyaret etti. Karısı, kızları, kardeşleri bakmam dedi. Mahkeme de huzur evine vermek istedi. Hakime, huzur evine gitmek istemediğini, benim yanımda kalmak istediğini söyledi. Hakim de, ‘siz bakar mısınız?’ diye sordu. Ben de, ‘ölene kadar bakarım’ dedim. Allah rızası için evime aldım, 7 yıldan beri bakıyorum" dedi.

"EVLATLARI, PARASI OLMADIĞI İÇİN BAKMADILAR" 

Hiçbir beklentisi olmadan Sezai Çetinkaya’ya ölene kadar bakacağını ifade eden Saltan, "Ben onu malı mülkü, parası için getirmedim. Evlatları da parası olmadığı için bakmadılar. Ben bu dedeye yaptıklarımı babama yapmadım. Bebek gibi bakıyorum evde. Tıraşını, banyosunu, her ihtiyacını görüyorum. Benim 2 tane çocuğum var. Bir tane de dedeyle 3 oldu"” diye konuştu. 

"BENİM KIZLARIM GELMEDİ' DEYİP BAYRAM SABAHLARI AĞLIYOR"

Çetinkaya’nın ailesinin hiç gelmediğini kaydeden Saltan, "Merhametli olsunlar. Bayramlarda hiç gelip elini öpmediler. Ziyaret etmediler. Babamız diyerek kapımızı bir kere olsun açmadılar. Sezai dede, bayram sabahları ağlıyor. ‘Benim kızlarım gelmedi, eşim, torunlarım gelmedi’ diyor. Ben ne zorluklarla baktım. Ben de kiradayım. Çok zor günler geçirdim ama atmadım. Bir dilim ekmeğim varsa bölüştüm ama yine sokağa atmadım. Onları kınıyorum. Dedeye söz verdim, ölene kadar bakacağım. Şimdiden sonra eşi de kızları da gelse hiç kimseye de vermeyeceğim. Hiç kimse de almak için gelmesin. Ziyaret için gelmek istiyorlarsa babaları her zaman burada" dedi. 

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