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    Rüyasında sürekli kaza görüyordu... Sarıyer'de inanılmaz olay

    Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
    15.05.2018 - 13:30 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Sarıyer'de, Hanife Doğan yoldaki mazgala takılıp düştü. Dengesini kaybeden Doğan, geri manevra yapan minibüsün altında kalmaktan saliselerle kurtuldu. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Mucize kurtuluşun ardından konuşan Doğan 'Beş yılım gözümün önünden film gibi aktı. Ölüm teğet geçti. İki haftadır rüyamda sürekli kazayı gördüm' dedi.

    Güvenlik kamerasına yansıyan 7 Şubat'ta Sarıyer İstinye'de meydana geldi. Seyirci koordinatörü Hanife Doğan oturduğu siteden çıkıp okuldan gelen yeğenini servis aracından almak için yolun karşısına geçmek istedi. Bir süre önce kırılan ayağında bileklik olan kadın terlik giyerek yola çıktı.

    TERLİĞİ MAZGALA TAKILDI

    Hanife Doğan'ın terliği mazgala takıldı. Bir anda dengesini kaybeden kadın düşerek yolda park halindeki otomobile başını çarptı. Tam da o anda geri manevra yapan okul servisi yerdeki Hanife Doğan'ın üstüne doğru gelmeye başladı.

    Rüyasında sürekli kaza görüyordu... Sarıyerde inanılmaz olay

    BİR KİŞİ BAĞIRDI SON ANDA KURTULDU

    Olayı gören komşu bir kadının bağırmasıyla minibüs son anda durdu. Çevredekiler ve servis aracının sürücüsü Doğan'ın yardımına koştu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    "ÇOK KORKTUM, HAYATIMIN SON BEŞ YILI GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GEÇTİ"

    Olayı anlatan Hanife Doğan, "Çok panikledim çok korktum hayatımın son beş yılı gözümün önünden film gibi aktı geçti. Sağ olsun bir komşumuz olayı görünce bağırıp servisi durdurdu. Herkes çok korktu, çok panikledi. Bacaklarımı kaybedebilirdim. Belki şuan tekerlekli sandalyede olabilirdim" dedi. "Ölüm teğet geçti" diyen Doğan, "İki hafta rüyamda sürekli kazayı gördüm" diye konuştu.

    Etiketler: istanbul , KAZA , mucize , gündem
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