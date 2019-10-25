Rüyada dişlerin dökülmesi nedir? Rüyada diş dökülmesi görmek ne anlama gelir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriRüyada dişlerin dökülmesi nedir? Rüyada diş dökülmesi görmek ne anlama gelir?
GeriGündem Rüyada dişlerin dökülmesi nedir? Rüyada diş dökülmesi görmek ne anlama gelir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
25.10.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Rüyada dişlerin dökülmesi nedir? Rüyada diş dökülmesi görmek ne anlama gelir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rüyada dişlerin dökülmesi nedir? Rüyada diş dökülmesi görmek ne anlama gelir?

Rüyada dişlerin döküldüğünü görmek bazı gelişmelere delalettir. Bazı gecelerde kabuslara bile neden olabilmekte olan rüyada dişlerin dökülmesi durumu, belirli sebeplere yorulmaktadır. Peki, rüyada diş dökülmesi nedir ve ne anlama gelir? İşte, okurlardan gelen rüyada dişlerin dökülmesi hakkında bazı bilgiler

Rüyada dişlerin döküldüğünü görmek, bazı kişiler tarafından kabus olarak yorumlanırken, bazı vatandaşlar tarafından ise hayra yorulmaya çalışılmaktadır. 

Rüyada diş dökülmesi; hayatın yeni tatlarını almaya işaret eder. Rüyada kendi dişlerinizin döküldüğünü görmek, sıkıntıların biteceğine yorumlanır.

Rüyada diş dökülmesi gören kişi hastaysa hastalıktan kurtulacağına delalet eder.

Rüyada diş görmek hastalığa yakalanılacağının işaretidir. Dişlerinizin döküldüğünü görmek, yakında bir haber alacağınıza delalet eder.

Diş kiri yahut kokusu, kötü şöhrete ve sünnete uymamaya, diş parlaklığı ve hoş kokması güzel övgü anlamına gelir.

Dişlerde görülen düzensizlik, ev halkındaki uyumsuzluğa, fazla diş akrabadan görülecek iyilik anlamına gelir.

Diş kamaşması, aile içinde olacak geçici sıkıntıya, dişlerinin tamamen düştüğünü görmek bütün akrabalarından daha çok yaşamaya delalet eder.

OKURLARDAN GELEN DİŞLERİN DÖKÜLMESİ RÜYALARI

-Rüyamda alt çenemin sağ tarafındaki dişlerimin en arka dişten başlayarak sırayla (ön dişlerim hariç köpek dişlerime kadar) kırılarak elimdeki peçeteye düştüğünü gördüm.önce en arkadaki dişimin arasından parmağımla bir taş çıkarmaya çalışıyorum sonra o taş dişimle beraber geliyor ve diğerleri de sırayla kırılarak elimdeki beyaz peçeteye dökülüyorlar.sonunda alt çenemin sağ tarafında hiç diş kalmıyor.çok korkuyorum ve diş doktoru aramaya çalışıyorum.ne anlama gelir bu rüya? Gerçekten çok korktum

+Sizi biri itham edince birdenbire sinirlenip ağzınıza ne gelirse söyleyebilirsiniz. Bu rüya bir uyarı, sonradan söylediklerinizden çok pişmanlık duyacağınızı bilin.

-Rüyamda sabah aynaya bakıyorum üst kesici dişlerimden biri yok hemen yatağa koşuyorum orda 4 adet dişimi buluyorum ve tekrar aynaya koşuyorum 3 tanesi üstten 1 tanesi alttan düşmüş ve 3 tanesi azı dişim. Herhalde ölümcül hastayım ben diyorum. Gerçekte sağlıklıyım. sonra uyandım ve hemen dişlerime dokundum ama çok korktum gerçek gibiydi. Teşekkürler.

+Uyurken dişlerinizi sıkıyorsanız rüyanızda dişlerinizin döküldüğünü görürsünüz. Dişlerin dökülmesi normalde ağızdan laf kaçırmayı, sırları ifşa etmeyi simgeler ama ardından yaşadığınız endişeler bana dişlerinizi sıktığınız hissini verdi.

-Rüyamda bütün dişlerim avuç avuç alime geliyordu bi anda.Ama aslında olması gereken diş sayısından çok çok fazla dökülüyordu.Bu rüyayı ben 2-3 senede bir bu şekilde görürüm.

+Ağzınızdan istemediğiniz şeyler dökülecek. Aslında hissettiklerinizi abartarak anlatabilir ve sonrasında bundan pişmanlık duyabilirsiniz. Bunu arada tekrar ediyorsanız rüyalarınıza bu şekilde giriyordur.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle