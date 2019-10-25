Rüyada dişlerin dökülmesi nedir? Rüyada diş dökülmesi görmek ne anlama gelir?
Rüyada dişlerin döküldüğünü görmek bazı gelişmelere delalettir. Bazı gecelerde kabuslara bile neden olabilmekte olan rüyada dişlerin dökülmesi durumu, belirli sebeplere yorulmaktadır. Peki, rüyada diş dökülmesi nedir ve ne anlama gelir? İşte, okurlardan gelen rüyada dişlerin dökülmesi hakkında bazı bilgiler
Rüyada dişlerin döküldüğünü görmek, bazı kişiler tarafından kabus olarak yorumlanırken, bazı vatandaşlar tarafından ise hayra yorulmaya çalışılmaktadır.
Rüyada diş dökülmesi; hayatın yeni tatlarını almaya işaret eder. Rüyada kendi dişlerinizin döküldüğünü görmek, sıkıntıların biteceğine yorumlanır.
Rüyada diş dökülmesi gören kişi hastaysa hastalıktan kurtulacağına delalet eder.
Rüyada diş görmek hastalığa yakalanılacağının işaretidir. Dişlerinizin döküldüğünü görmek, yakında bir haber alacağınıza delalet eder.
Diş kiri yahut kokusu, kötü şöhrete ve sünnete uymamaya, diş parlaklığı ve hoş kokması güzel övgü anlamına gelir.
Dişlerde görülen düzensizlik, ev halkındaki uyumsuzluğa, fazla diş akrabadan görülecek iyilik anlamına gelir.
Diş kamaşması, aile içinde olacak geçici sıkıntıya, dişlerinin tamamen düştüğünü görmek bütün akrabalarından daha çok yaşamaya delalet eder.
OKURLARDAN GELEN DİŞLERİN DÖKÜLMESİ RÜYALARI
-Rüyamda alt çenemin sağ tarafındaki dişlerimin en arka dişten başlayarak sırayla (ön dişlerim hariç köpek dişlerime kadar) kırılarak elimdeki peçeteye düştüğünü gördüm.önce en arkadaki dişimin arasından parmağımla bir taş çıkarmaya çalışıyorum sonra o taş dişimle beraber geliyor ve diğerleri de sırayla kırılarak elimdeki beyaz peçeteye dökülüyorlar.sonunda alt çenemin sağ tarafında hiç diş kalmıyor.çok korkuyorum ve diş doktoru aramaya çalışıyorum.ne anlama gelir bu rüya? Gerçekten çok korktum
+Sizi biri itham edince birdenbire sinirlenip ağzınıza ne gelirse söyleyebilirsiniz. Bu rüya bir uyarı, sonradan söylediklerinizden çok pişmanlık duyacağınızı bilin.
-Rüyamda sabah aynaya bakıyorum üst kesici dişlerimden biri yok hemen yatağa koşuyorum orda 4 adet dişimi buluyorum ve tekrar aynaya koşuyorum 3 tanesi üstten 1 tanesi alttan düşmüş ve 3 tanesi azı dişim. Herhalde ölümcül hastayım ben diyorum. Gerçekte sağlıklıyım. sonra uyandım ve hemen dişlerime dokundum ama çok korktum gerçek gibiydi. Teşekkürler.
+Uyurken dişlerinizi sıkıyorsanız rüyanızda dişlerinizin döküldüğünü görürsünüz. Dişlerin dökülmesi normalde ağızdan laf kaçırmayı, sırları ifşa etmeyi simgeler ama ardından yaşadığınız endişeler bana dişlerinizi sıktığınız hissini verdi.
-Rüyamda bütün dişlerim avuç avuç alime geliyordu bi anda.Ama aslında olması gereken diş sayısından çok çok fazla dökülüyordu.Bu rüyayı ben 2-3 senede bir bu şekilde görürüm.
+Ağzınızdan istemediğiniz şeyler dökülecek. Aslında hissettiklerinizi abartarak anlatabilir ve sonrasında bundan pişmanlık duyabilirsiniz. Bunu arada tekrar ediyorsanız rüyalarınıza bu şekilde giriyordur.
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