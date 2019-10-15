Rüyada deprem olduğunu görmek ne anlama gelir? Rüyada deprem olması!
Rüyada deprem olduğunu görmek, son günlerde pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Rüyada deprem olduğunu ve depremin ortasında kaldığını gören kişiler, internet üzerinden bu konudaki yorumları araştırmaya başladı. Peki, rüyada deprem görmek ne anlama gelir? İşte, rüyada deprem olduğunu görmek hakkında detaylı bilgiler
Rüyada deprem olduğunu görmek ne anlama gelir sorusu son günlerin popüler rüya yorumları arasında yer almaya başladı. Rüyada deprem görmek ne anlama gelir ya da rüyada depreme yakalanmak neden olur soruları, Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin ardından gündem olmaya başladı. Peki, birçok insanın rüyasında gördüğü deprem ne anlama gelir? İşte, o detaylar
RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?
-Rüyamda deprem olduğunu gördüm. Babam ve halam evin içindeyiz. Endişe halindeyiz. Gardrop yıkılmış, yan dönmüş. Biz de altına giriyoruz
+ İraden dışında gelecek yaşam değişikliklerini yaşacaksın. Ailenden bazı kişiler, değerli olan bazı şeylerini kaybedebilirler. Sen bu süreçte kayıplar yaşamayacak ancak önemli hayat dersleri alacaksın.
-Selam. Rüyamda deprem oluyor. Evimin çatı merdiveni yıkılıyor. Bir de trende giderken deprem oluyor, tren devriliyor.
+Merhaba, deprem, sel ve benzeri afetler yaşam sahasında kişinin iradesi ve isteği dışında meydana gelecek değişiklikleri anlatır. Bu değişiklikler genelde köklü değişikliklerdir.
-Rüyamda namaz kılarken deprem oluyor ve tam seccadeye kapandığım vakit bina üzerime yıkıldı ve taş yığınlarını arasında kalmama rağmen hiç canım yanmadı. Fakat öldüm mü bilmiyorum, o surada uyandım çok etkilendim ve merak ediyorum, yorumlarsanız çok sevinirim.
+Merhaba Sevgi, hayatınızda bir dönem bitip yeni bir dönem başlıyor. Gönülden arzu ettiğiniz şeylerin olması için bazı şeylerin sonlanması gerekiyor. Rüyanız, endişeye kapılmadan olayları akışına bırakmanızı ve olumlu duygularınızı kaybetmemenizi öneriyor.
-Rüyamda deprem oluyordu ve tüm objelerin sarsıldığını, apartmanların kımıldadığını görüyordum. Sonra oğlumu kucağıma aldım ve camdan baktım karşıdaki apartman yan yatıyordu o anda. Bizim bulunduğumuz yerde hala sallanıyordu. Sonra normalde 2. çocuğum yok rüyamda kundakta sarılı bebeğim vardı ve onu ev yıkılırsa diye emzirip göğsümü sıktırıp süt çıkartıyordum. Sonra tekrar camdan baktığımda yıkılan apartman tekrar inşa edilmiş, insanlar evlerine eşyalarını taşıyordu. O anda uyandım. Şimdiden teşekkürler.
+Merhaba Aylin, hayatınızda ani bir değişiklik ve yeniden yapılanma olacak. Senin emek verdiğin bir konu ile ilgili bir müjdeli haber de aynı zamana denk gelip sizi ayrıca mutlu edecek.
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