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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.09.2019 - 23:17, Son Güncelleme:

Rüyada deprem görmek nedir? Rüyada depremi hissetmek ne anlama gelir?

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Rüyada deprem görmek nedir? Rüyada depremi hissetmek ne anlama gelir?

"Rüyada deprem olduğunu görmek ne anlama gelir?" sorusu, vatandaşlar tarafından en fazla araştırılan rüya tabirleri arasında yer alıyor. Rüyada deprem veya sarsıntı olduğunu hissetmenin anlamını merak edenler, bu rüyanın nelere yorulduğunu öğrenmek istiyor. Peki, rüyada deprem görmek nedir? Rüyada depremi hissetmek ne anlama gelir?

Türkiye gibi deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar, zaman zaman rüyada deprem olduğunu ve depremde yaşadıkları anları görebiliyor. Rüyada deprem olmasının hayır mı şer mi olduğunu öğrenmek isteyenler, "Rüyada depremle sarsıldığını görmek neyin habercisi?" gibi soruların cevabını araştırıyor. İşte, rüyada depremin yorumu...

Rüyada deprem olduğunu görmek, rüyayı gören kişinin hayatında köklü değişiklikler olacağına ve kişinin hayatının bambaşka yerlere doğru gideceğine yorumlanır. Rüyada deprem gören kişi sürpriz gelişmelere, yeni ve farklı kararlara hazırlıklı olmalıdır.

Rüyada deprem olduğunu ve binaların yıkıldığını görmek, devlet büyüğünden gelecek bir felakete delalet eder.

Rüyada bir yerde bir deprem olduğunu, bu yüzden insanların kaçıştıklarını ve bazı kimselerin yere gömüldüklerini görmek, o yerin halkına zorluk verecek büyük bir felaketin geleceğine delalet eder. Rüyada deprem olduğunu hissetmek rüyayı gören kişinin hayatı ile ilgili planlarının ve projelerinin dışında kalan ve tamamen doğal olarak meydana gelecek bazı olayların yaşanacağına delalet eder. Rüyayı gören kişinin hayat içerisinde çok iyi ve çok büyük bir değişiklik yapmak için girişimlerde bulunacağına, en büyük desteği de dostlarından ve ailesinden göreceğine ve çok hayırlı bir şekilde ve emin adımlarla amacına ulaşacağına yorumlanır.

Rüyada depremi yaşamak, rüyayı görenin iş hayatında ve sosyal hayatında çok iyi atılımlar yapacağına, para, mal ve mülk konusunda çok iyi yerlere geleceğine, endişe ve korkularından kurtulduktan sonra çok büyük ve saygın biri olma yolunda ilerleyeceğine tabir edilir. Rüyada deprem olduğunu gördüyseniz, iş hayatınızda birtakım sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Depremde evinizin yıkıldığını görmek ise, evinizde düzenin değişeceğine ve yeni bir düzen kurulacağına işarettir.

RÜYADA DEPREM GÖRMENİN FARKLI ANLAMLARINI ÖĞRENMEK İSTİYORSANIZ TIKLAYIN

 

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