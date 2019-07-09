Rüya uçak Eren için uçtu
Terör örgütü tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün anısına memleketi ‘Maçka’nın ismi verilen THY’nin yeni uçağı B787-9 (Dreamliner) ilk seferini Trabzon’a yaptı. Yolcuları arasında Eren Bülbül’ün ağabeyleri Erdoğan ve Arif Bülbül, ablası Figen Beyazyüz, amcası Murat Bülbül ve Umut Beyazyüz’ün ile Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’n da yer aldığı uçak dün sabah İstanbul Havalimanı'ndan kalkarak Trabzon’a uçtu. Bu özel uçuşa 40 şehit ve gazi yakını, 35 gazeteci ile sosyal medyadaki kampanyaya destek veren 150 kişi de katıldı.
‘EREN BÜLBÜL’E UÇUYORUZ’
Özel uçuş için mürettebat ve yolcuları uğurlamaya gelen THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, uçakta gazetecilere açıklama yaptı. “Bugün sadece ne bir şehre bugün sadece ne bir havalimanına uçuyoruz” diyen Aycı, “Bugün şehidim Eren Bülbül’e uçuyoruz. Şehidimizin kabrini ziyarete gidiyoruz. Ülke olarak milli değerlerin altında birleşebileceğimizi gösterdik. İyi ki varsın Eren’imiz diyoruz. Senin için Maçka uçağı 120’den fazla ülkeye uçacak. Uçtuğu her şehre, her havalimanına, taşıdığı her yolcusuyla beraber aynı mesajı götürecek. Birlik ve beraberliğimizin sembollerinden biri olan THY, "İyi ki doğdun Eren" diyerek uçacak ”diye konuştu.
Uçağın kaptan pilotu Öner Samyeli de uçuş sırasındaki anonsunda, “Tarihe geçecek bir uçuş. İlk seferimizi Trabzon’a Eren’in memleketine yapıyoruz. İyi ki varsın Eren” dedi. TK 4900 koduyla Trabzon’a iniş yapan Maçka uçağı geleneksel olarak ilk seferlerde düzenlenen TAK (uçağı ıslatma) töreniyle karşılandı. Trabzon’da bulunan Türk Yıldızları da Maçka uçağına selamlama uçuşu yaptı.
Törende karşılanan yolculara Eren için yapılan özel atkı hediye edildi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından karşılanan yolcular Maçka’ya, Eren Bülbül’ün mezarının bulunduğu Köprüyanı Mahallesi’ne hareket etti. Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül şehit oğlunun mezarının başında İstanbul’dan gelenleri karşılayıp, tek tek kucaklaştı, duygulu anlar yaşandı. Mersin’den gelen 35 yaşındaki Elif Duru, Eren Bülbül’ün annesine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Ayşe Bülbül, 2 ay önce yeğenini Şırnak’ta şehit veren Elif Duru’yu teskin etmeye çalıştı. Köye kadar gelip şehit oğlunun mezarı başında dua eden herkese teşekkür eden Ayşe Bülbül, oğlunun anısına THY’nın yeni uçağına Maçka ismini vermesiyle ilgili, “ Kimin katkısı olduysa Allah razı olsun” diye konuştu. Anmanın ardından yeniden Trabzon Havalimanı'na giden yolcular aynı uçakla İstanbul’a döndü.
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