Rütbe Akar'dan
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gün Genelkurmay Karargâhı’nda düzenlenen törende, Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararları kapsamında oramiralliğe terfi eden Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile orgeneralliğe terfi eden 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’in rütbe işaretlerini taktı.
Tören kapsamında Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nda terfi eden 20 general/amiral, 131 subay ve 27 astsubay yeni rütbe işaretlerini aldı. Terfi eden diğer subay ve astsubayların rütbe işaretleri de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları tarafından verildi.
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