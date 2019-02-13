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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
13.02.2019 - 21:00, Son Güncelleme:

"Rusya'nın SSC-8 füzeleri güvenliğimize ciddi risk"

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"Rusya'nın SSC-8 füzeleri güvenliğimize ciddi risk"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Tüm üyeler, Rusya'nın elinde bulundurduğu SSC-8 tipi güdümlü füzelerin güvenliğimize ciddi risk oluşturduğu konusunda hemfikir." dedi.

Stoltenberg, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda basına açıklamalarda bulundu.

Müttefik ülkelerin savunma bakanlarının Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) "ihlalini" ele aldığını belirten Stoltenberg, "Tüm üyeler, Rusya'nın elinde bulundurduğu SSC-8 tipi güdümlü füzelerin güvenliğimize ciddi risk oluşturduğu konusunda hemfikir." dedi.

Stoltenberg, söz konusu füzelerin taşınabilir ve tespitinin zor olduğuna dikkati çekerek, "Nükleer başlık taşıyabilen bu füzeler, Avrupa şehirlerine yeterli uyarı olmadan ulaşabilir." diye konuştu.

Müttefiklerin Rusya'ya ilişkin atacağı bundan sonraki adımların "savunma amaçlı, ölçülü ve eş güdümlü" olacağının altını çizen Stoltenberg, "Avrupa'ya yeni karasal füze sistemleri konuşlandırmayı planlamıyoruz. NATO, güvenilir ve etkili önleyici adımlar atmaya devam edecek ve yeni bir silahlanma yarışı istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD VE RUSYA'NIN INF'DEN ÇEKİLMESİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 1 Şubat'ta, ülkesinin Sovyetler Birliği ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı olarak çekildiklerini açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ABD'yi INF’yi ihlal etmekle suçlayarak "Bizim de yanıtımız simetrik olacak. ABD anlaşmayı askıya aldığını duyurdu, biz de askıya alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da ABD'nin INF'den çekilmesinin ardından iki yeni karaya konuşlu füze sisteminin geliştirileceğini duyurmuştu.

ORTA MENZİLLİ NÜKLEER KUVVETLER ANLAŞMASI (INF)

ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından 1987 yılında imzalanan anlaşma, karadan havaya atılabilen ve 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında orta menzilli nükleer füzelerin üretilmemesini, test edilmemesini, konuşlandırılmamasını ve imha edilmesini öngörüyor.

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