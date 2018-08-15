Rusya'dan vize adımı: "İş adamı ve resmi pasaport..."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı’nda açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Rusya'ya girişte İşadamı ve resmi pasaportların vizesi kaldırılıyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, "İş adamlarımıza, özellikle tır ve kamyon şoförlerimize vizelerin kaldırılması konusunda prensipte anlaştık" dedi.
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