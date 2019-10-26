Rusya’dan sınıra takviye
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada yaklaşık 300 Rus askeri polisinin Türkiye-Suriye sınırına ulaştığı bildirildi.
Rus askeri polisinin terör örgütü YPG/PKK unsurları ve silahlarının, Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre dışına çıkarılmasına yardım edeceği kaydedilen açıklamada, “Çeçenistan Cumhuriyeti’nden Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 300 askeri polisi, özel görevler yapmak için Suriye’ye ulaştı” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Rusya’nın, Suriye’deki Hımeymim Hava Üssüne 20’den fazla ‘Kaplan’ ve ‘Tayfun’ zırhlı aracı gönderileceği vurgulandı. Türk güvenlik kaynakları da Soçi’de varılan mutabakatta belirtilen yerlere Rus askeri polis gücü gelmeye ve devriye yapmaya başladığı bilgisini teyit etti. Rus askeri gücünün Kamışlı ve Ayn El Arap’tan (Kobani) sonra dün de Kızıltepe’nin karşısındaki Derbesiye’de devriyeye başladığı bildirildi. Aynı kaynaklar, bu bölgelerde bulunan terör unsurlarının çekilme sürecinin de yakından takip edildiği bilgisini paylaştı. Türkiye’ye ait insansız hava araçları da (İHA) Suriye’nin kuzeydoğusundaki hareketliliği havadan izlemeye devam etti. Güvenlik kaynakları, Barış Pınarı harekât alanının iki önemli noktası olan Tel Abyad ile Resulayn arasındaki sızma girişimlerinin önlenmesine karşı yoğun önlem alındığını, Suriye Milli Ordusu (SMO) mensuplarının her iki ilçenin merkezleri ve kırsallarında kurdukları kontrol noktalarında kimlik kontrolüne başladığını bildirdi.
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