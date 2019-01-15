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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Uğur ERGAN / ANKARA
15.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Rusya ve Esad’dan Menbiç’te ortak kontrol noktası

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Rusya ve Esad’dan Menbiç’te ortak kontrol noktası

Suriye'deki gelişmeler dün ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter’den Türkiye’yi hedef alması ve Ankara’nın buna karşı verdiği yanıta kilitlenirken, Türkiye açısından bir başka hassas nokta olan Menbiç’te de ilginç bir gelişme yaşandı.

Rusya ile rejim güçlerinin Menbiç’in 18 kilometre batısındaki Arima’da bir kontrol noktası kurdukları ileri sürüldü.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG DE VAR

Üzerinde Rusya ve Suriye bayraklarının dalgalandığı bu kontrol noktasının fotoğrafı, Suriye’de iç savaşla ilgili gelişmeleri anlık olarak aktaran internet sitelerinde de yer aldı. Haberlerde, ‘üs’ olarak tanımlanan bu kontrol noktasında terör örgütü PYD/YPG’lilerin de bulunduğu Menbiç Askeri Konseyi’nin de görev yaptığı bildirildi. ABD’nin Suriye’den asker çekme kararı sonrası terör örgütü PYD/YPG, 28 Aralık’ta Esad güçlerine Menbiç’e girme çağrısında bulunmuştu.
Örgüt bu çağrıdan kısa süre sonra da Esad’a bağlı birliklerin Arima’dan Menbiç merkezine doğru giriş yaptığını ileri sürmüş ancak bu iddia yalanlanmıştı. Önceki gün ise Menbiç yakınlarında Esad’a bağlı birliklerde hazı hareketlilik olduğunu Ankara da doğrulamış ancak bunun büyük bir askeri yığınak anlamına gelmediği savunulmuştu.

CERABLUS HATTINA TAKVİYE

TSK’nın Suriye sınırına sevkıyatı dün de devam etti. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gönderilen başta tank olmak üzere değişik ağır silahlar terör örgütü DEAŞ’tan temizlenen Cerablus’un karşısındaki Karkamış’a konuşlandı. Bazı zırhlı-paletli araçların ise Suriye tarafına geçtiği belirtildi. İdlib’in güney ucunda Hama’nın kuzeyine denk gelen kırsal kesime Esad güçlerinin tank ve top atışlarıyla saldırısı devam etti. İdlib güneyindeki Carcanaz’da ise kontrolün tamamen radikal terör örgütü Heyet Tahrir üş Şam’a (HTŞ) geçtiği öne sürüldü. 

ŞAM İLE MÜZAKERE DURDU

Suriye’nin kuzeyinde ABD desteğiyle kurulan ve terör örgütü YPG’nin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Moskova temsilcisi olan Reşad Bienaf ise SDG’nin Şam ile herhangi bir görüşme yürütmediğini, müzakerelerin durdurulduğunu söyledi. Sputnik’e demeç veren Bienaf, müzakerelerin askıya alınmasının sebebini, “Kürtlerin, Suriye’nin topraklarının tamamında demokratik bir sistem kurulmasını istemesiyle Şam’ın ise çatışmalar öncesindeki merkeziyetçi yapıda ısrarcı olmasıyla” açıkladı. ABD, terör örgütü YPG’yi Şam yönetimiyle müzakerelere başlanmaması konusunda sertçe uyarmıştı.

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