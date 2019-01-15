Rusya ve Esad’dan Menbiç’te ortak kontrol noktası
Suriye'deki gelişmeler dün ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter’den Türkiye’yi hedef alması ve Ankara’nın buna karşı verdiği yanıta kilitlenirken, Türkiye açısından bir başka hassas nokta olan Menbiç’te de ilginç bir gelişme yaşandı.
Rusya ile rejim güçlerinin Menbiç’in 18 kilometre batısındaki Arima’da bir kontrol noktası kurdukları ileri sürüldü.
TERÖR ÖRGÜTÜ YPG DE VAR
Üzerinde Rusya ve Suriye bayraklarının dalgalandığı bu kontrol noktasının fotoğrafı, Suriye’de iç savaşla ilgili gelişmeleri anlık olarak aktaran internet sitelerinde de yer aldı. Haberlerde, ‘üs’ olarak tanımlanan bu kontrol noktasında terör örgütü PYD/YPG’lilerin de bulunduğu Menbiç Askeri Konseyi’nin de görev yaptığı bildirildi. ABD’nin Suriye’den asker çekme kararı sonrası terör örgütü PYD/YPG, 28 Aralık’ta Esad güçlerine Menbiç’e girme çağrısında bulunmuştu.
Örgüt bu çağrıdan kısa süre sonra da Esad’a bağlı birliklerin Arima’dan Menbiç merkezine doğru giriş yaptığını ileri sürmüş ancak bu iddia yalanlanmıştı. Önceki gün ise Menbiç yakınlarında Esad’a bağlı birliklerde hazı hareketlilik olduğunu Ankara da doğrulamış ancak bunun büyük bir askeri yığınak anlamına gelmediği savunulmuştu.
CERABLUS HATTINA TAKVİYE
TSK’nın Suriye sınırına sevkıyatı dün de devam etti. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gönderilen başta tank olmak üzere değişik ağır silahlar terör örgütü DEAŞ’tan temizlenen Cerablus’un karşısındaki Karkamış’a konuşlandı. Bazı zırhlı-paletli araçların ise Suriye tarafına geçtiği belirtildi. İdlib’in güney ucunda Hama’nın kuzeyine denk gelen kırsal kesime Esad güçlerinin tank ve top atışlarıyla saldırısı devam etti. İdlib güneyindeki Carcanaz’da ise kontrolün tamamen radikal terör örgütü Heyet Tahrir üş Şam’a (HTŞ) geçtiği öne sürüldü.
ŞAM İLE MÜZAKERE DURDU
Suriye’nin kuzeyinde ABD desteğiyle kurulan ve terör örgütü YPG’nin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Moskova temsilcisi olan Reşad Bienaf ise SDG’nin Şam ile herhangi bir görüşme yürütmediğini, müzakerelerin durdurulduğunu söyledi. Sputnik’e demeç veren Bienaf, müzakerelerin askıya alınmasının sebebini, “Kürtlerin, Suriye’nin topraklarının tamamında demokratik bir sistem kurulmasını istemesiyle Şam’ın ise çatışmalar öncesindeki merkeziyetçi yapıda ısrarcı olmasıyla” açıkladı. ABD, terör örgütü YPG’yi Şam yönetimiyle müzakerelere başlanmaması konusunda sertçe uyarmıştı.
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