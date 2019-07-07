Rusya İdlib’i bununla vuruyor
RUSYA ve Esad rejim güçleri, önceki geceden bu yana Suriye’nin çatışmasızlık bölgesi İdlib’in merkezi ile güney kesimlerini yeniden yoğun olarak vurmaya başladı.
Yerel kaynaklar, Rusya’nın İdlib merkezinin yüksek kesimlerine sığınmış sivillerin bulunduğu bölgeyi TOS-1A Solntsepyok tipi ‘termobarik roketler’lerle vurduğunu ileri sürdü. Rusya’nın bu silahları özellikle terör örgütü DEAŞ’la mücadelede kullanmak için Suriye’ye getirdiği ve Esad güçlerine de verdiği biliniyor. Suriye ordusunun yaklaşık 4 yıl önce Lazkiye yakınlarındaki DEAŞ mevzilerini bu roketlerle vurduğunu gösteren görüntüler yayınlanmıştı. Rusya’nın en öldürücü silahları arasında gösterilen ‘Termobarik roketler’ ciğer parçalayıcı silahlar olarak biliniyor. Patlayan bomba havadaki oksijen ve azotu vakum gibi emdiği için kurbanların ciğerlerini parçalıyor.
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