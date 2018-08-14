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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ANKARA (İHA)
14.08.2018 - 12:13, Son Güncelleme:

Çavuşoğlu ve Lavrov'dan Ankara'da ortak basın toplantısı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenlerken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye ile stratejik ortaklıklarının artması için adımlar atılacağını söyledi. Çavuşoğlu ise Rahip Brunson ile ilgili bir soru üzerine "Brunson’ın durumunda bir değişiklik yok. ABD'nin Ankara maslahatgüzarı ziyaret edecek" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Lavrov ilk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Çavuşoğlu’nun açıklamasından satır başları:

Sergey Lavrov dünyada dışişleri bakanlarının duayenidir. Kendisine hoş geldiniz diyoruz.

Çok önemli projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz

Vize meselesi çok önemli. Rusya vatandaşlarının ülkemize vizesiz gelmesi bizi mutlu ediyor.

Bizim vatandaşlarımızın da vize sorunu yaşamadan Rusya’yı ziyaret etmesini arzuluyoruz. Bu konuda bazı çalışmalarımız var. İnşallah bu sorunu da çözeceğiz.

Lavrov’un açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye ile stratejik ortaklığımızın artması için adımlar atılacak. Dünyada bir dönüm noktası yaşıyoruz. İki kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçiş yaşanıyor.

Bazı batı partnerlerimiz diplomasi kültürünü yitirmiş haldeler.

Türkiye şile hep beraber şunun taraftarıyız: çeşitli meseleler, Suriye meselesi olsun çözülmelidir bu meseleler.

Kısa süre önce terör gruplarına karşı nasıl mücadele edebiliriz, terörden vazgeçenleri sivil hayata nasıl döndürebiliriz bunları görüştük.

Barışçıl çözüm arayışındayız. 

ABD'nin tek taraflı yaptırımları gayrimeşru ve illegal...

İDLİB MESELESİ

LAVROV: İdlib bölgesi çatışmasızlık bölgesi. Belli şartlarla oluşturuldu. Bu şartlardan birisi ateşkes teröristleri kapsamayacaktı. Binlerce militan orada mevcut BM verilerine göre.

Suriye ordusu orada çeşitli saldırılara uğruyor orada. İdlib konusunda mutabakatlar ele alındı.

ÇAVUŞOĞLU: Şu anda İdlib bölgesinde yapılması gereken şey son derece nettir. Bizim 12 tane gözlem noktamız var. Bunların görevi ateşkesi bozanların tespit edilip önlemlerin alınmasıdır.

İdlib’te 3 milyondan fazla sivil yaşadığı söyleniyor. Ama bazı terörist gruplar da var. Bunlar İdlib içinde muhalifler ve sivillere de tehdit oluşturuyor.

Bizim bu teröristleri tespit edip onları etkisiz hale getirmemiz gerekiyor. Terörist var diye hastaneleri okulları bombalamak felaket olur.

Ilımlı muhalefet ve teröristleri ayırmak lazım.

TÜRK BÜYÜKELÇİNİN BEYAZ SARAYDA BOLTON’LA GÖRÜŞMESİ

ABD’de kargaşa var. Bu krizi çözmek isteyenler de var bu krizden faydalanmak isteyenler de var. Tam bir karmaşa var gerçekten. Kimin ne yaptığı belli değil. Sadece bize yönelik değil. Başka ülkelerle ilişkiler de de bu görülüyor.

Net bir mesajı verdi büyükelçimiz baskı tehdit yaptırımla Türkiye ile ilişkilerde ancak bir kaos olur kötüye gider. ABD yaptırım dilini bir kenara bırakıp diyalogla çözüme kavuşturmalıdır.

Brunson’ın durumunda bir değişiklik yok. ABD'nin Ankara maslahatgüzarı ziyaret edecek.

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