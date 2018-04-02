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    Rusya da sahiplendi Polonya da

    Turan YILMAZ/ANKARA
    02.04.2018 - 00:38 | Son Güncelleme:

    ARDAHAN’da bir inşaat alanındaki kazıda üniformasıyla gömülmüş halde bulunan Polonya asıllı işgalci Rus Yarbay Karl Karloviç Rjepetski, Türkiye ile Rusya ve Polonya arasında diplomatik krize yol açtı.

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    • Kentte heyecan yaratan general tabutu iddiası
    • Kentte heyecan yaratan general tabutu iddiası
    • Kentte heyecan yaratan general tabutu iddiası
    • Kentte heyecan yaratan general tabutu iddiası

    Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Meclis’teki özel sohbetinde, bir yıldır Kars Müzesi’nde koruma altında tutulan Yarbay Rjepetski’nin durumuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Polonya’nın, vatandaşları olduğu gerekçesiyle cenazenin kendilerine verilmesini istediğini belirten Kurtulmuş, “Rusya da diyor ki, ‘O sırada Polonya yoktu, Sovyetler Birliği vardı, onun için bu bizim vatandaşımızdır’. Rusların teklifi, Ardahan’da bir Hıristiyan köyündeki mezarlığa gömülmesi, kendileri de istemiyor” dedi.

    Türkiye’nin bu konudaki tavrına ilişkin ise “Adam Polonyalı, Polonya’da da ailesi var” sözleriyle, Yarbay Rjepetski’nin Polonya’ya iadesine daha sıcak bakıldığı izlenimi veren Kurtulmuş, “Bu, ülkeler arasında bir sorun olmadan sorun nasıl çözülür, bunu yapmaya çalışıyoruz” dedi.

    Rusya da sahiplendi Polonya da

    ÖNCE RUS GENERAL SANILDI

    Bir tabutun içinde, üzerindeki üniforması ile vücudunun büyük bölümü bozulmamış halde bulunan cesedin önce Rus General Vasiliy Geyman’a ait olduğu öne sürüldü. Ancak araştırmalar sonucunda, Rus işgali sırasında bölgeye gelen Yarbay Rjepetski’ye ait olduğu anlaşıldı. Rus tarihi kaynaklarına göre Yarbay Rjepetski, Polonya kökenli soylu bir ailenin çocuğu olarak o tarihte Rusya’ya ait olan Estonya’nın başkenti Tallin’de doğdu. Rjepetski’nin ailesi ise Ukrayna’nın batısındaki Volinski bölgesinden. Varşova piyade askeri okulda eğitim aldı. Ölümünden sonra eşi ve 2 kızının Tiflis, Grodno ve Moskova’da yaşadığı da öne sürüldü. Katolik olan Rjepetski için cenaze işlemleri, Ardahan’da Katolik Kilisesi bulunmaması nedeniyle Ermeni Kilisesi’nde yapıldı. Ölüm belgesinde de beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

    Rusya da sahiplendi Polonya da

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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