Rüşvetin adı “çiçek parası...” Şifreli konuşmaları ortaya çıktı

Ankara Çankaya’da bulunan eğlence mekanlarından rüşvet aldıkları gerekçesiyle 6’sı tutuklu 8 Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğünden görevli polis memuru hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.



Ankara Cumhuriyet Savcısı Hacı Çam tarafından hazırlanan iddianamede 8 polisin yanı sıra, mekan sahipleri ve valeler de şüpheli olarak yer aldı. İddianamede, 8 polis memuruna “rüşvet almak”, mekan sahiplerine “rüşvet vermek”, gece kulüplerinde vale olarak görev yapanlara da “rüşvet vermeye aracılık etmek” suçlaması yöneltildi.

RÜŞVET ALDILAR

İddianamede, Çankaya’daki eğlence merkezlerinde şüpheli polislerin sorumlu müdürlerinden, sahiplerinden ve vale olarak görev yapan şüphelilerden düzenli aralıklarla para aldıklarının ihbar edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.



Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında teknik takip yapıldığı belirtilerek, “Dosyada mevcut fiziki takip, görüntülü takip ve tape kayıtları ayrı ayrı incelendiklerinde, şüpheli polis memurlarının rüşvet aldıkları ve bu söz konusu rüşvetin iş yeri müdürleri ve valeler tarafından verildiği anlaşıldı” denildi.

EKMEK GELDİ Mİ

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, polislerin bahse konu paraları toplamaya gitmeden önce internet programları üzerinde gizliliğe riayet ederek para kelimesini kullanmayıp “Buz geldi mi”, “Ekmek geldi mi” gibi şifreli kelimeler ile paranın gelip gelmediğini valelere sordukları belirtildi. İddianamede, polislerin valelerle yaptıkları konuşmaları daha sonra silmesini istedikleri de anlatılarak, “Böylece şüpheli polis memurlarının üzerine atılı rüşvet almak suçunu işledikleri, vale olarak görev yapan şüphelilerin rüşvet vermeye aracılık ettikleri, iş yeri sahipleri ve iş yeri mesul müdürü şüphelilerin üzerine atılı rüşvet vermek suçunu işledikleri anlaşılmıştır” değerlendirilmesi yapıldı.

RÜŞVETİN ADI ÇİÇEK PARASI

Bir eğlence merkezi işletmecisi olan Murat K., “İşletmiş olduğu mekanda çalışan valelerin rutin olarak kasadan 100 TL para aldıklarını, bu paranın karşılığına çiçek ücreti yazıldığı ve kendisi günlük hesapları kontrol ederken bu paranın o gün görevli polislere verildiğini anladığını” iddia etti.



Başka bir eğlence mekanı sahibi olan Oğulcan M. de işletmeciliğini yaptığı gece kulübünde polislere rüşvet olarak verilmek üzere kasadan 100 TL para alındığından bilgisinin olduğunu, verilen bu paranın giderlere “çiçek parası” olarak yazıldığını ifade etti.



Dosya şüphelisi diğer mekan sahipleri de benzer beyanlarda bulundu.

GÜNLÜK 200 TL

Rafet A. isimli işletmeci de “Gazino gideri olarak görevli polislere çiçek parası adı altında her gün 200 TL ödeme yaptıklarını, gazinoda müşterilernin polis tarafından denetleme adı altında rahatsız edilmemesi için bu parayı verdiklerini” iddia etti.



Rüşvete aracılık etmekle suçlanan vale Gökhan S. de “Polislerin istediği paraları toplamasam ya da para vermesem yoğun bir şekilde, çalıştığım işyerinde uygulama yapıyorlar, bizi Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürerek valelik yaptığımız için ceza yazdırıyorlardı. Bu nedenle polislere rüşvet veriyorduk” iddiasında bulundu. Vale Ferdi Y. de ifadesinde, eğlence merkezinde vale olarak görev yaptığı sırada şüpehli polis memuru M.Y’nin yanına gelerek, “Bundan sonra iş yerlerinden para toplama işini sen yapacaksın, topladığın paraları eksiksiz olarak bize teslim edeceksin” dediğini anlattı. Şüpheliler, nisan ayında hakim karşısına çıkacak.