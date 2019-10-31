Ruslarla ortak devriye buluşması
SOÇİ’de varılan mutabakatta belirtilen 150 saatlik sürenin dolması, Rusya’nın da bu süre içinde Barış Pınarı harekât bölgesinin doğusu ve batısındaki bölgelerden de terör örgütü PKK/YPG/PYD unsurlarının çekildiğini açıklamasının ardından, gözler Türk ve Rus askerlerinin sınır hattında yapacağı ortak devriyeye çevrildi.
Genelkurmay Karargâhı’nda Türk ve Rus askeri yetkililerin dün yapılan üçüncü gün görüşmesinde, mutabakatta yer alan ortak devriye ve devriye mekanizmasının nasıl oluşturulacağı konuları ele alındı. Bu kapsamda arazide koordinasyon, irtibatlama, sahada kullanılacak devriye araçları, personel eğitimi, devriye kuleleri, parola ve benzeri birçok teknik konu üzerinde durulduğu öğrenildi.
1 KASIM’DA
Görüşmelerde devriye bölgeleri ve güzergâhlarının belirlendiği, ilk ortak devriyenin 1 Kasım Cuma günü yapılacağı belirtildi. Ortak devriyenin, her iki tarafın Suriye içinde sınır hattında bulunan birliklerine ait unsurlarca yapılması bekleniyor. Devriye güzergâhlarında bir yandan el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayın imha çalışmaları sürerken, terör örgütünün geride bıraktığı tehditleri havadan tespit edebilmek için keşif uçuşlarına dün de İnsansız Hava Araçları’yla (İHA) devam edildi.
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