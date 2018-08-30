Ruslar ve TÃ¼rkler yeni galaksiler peÅŸinde

Ruslar ve Türkler yeni galaksiler peÅŸinde
TÃœRK ve Rus bilim insanlarÄ±, Antalya'da 2547 metre yÃ¼kseklikte kurulu, dÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli uzay gÃ¶zlem merkezlerinden TÃœBÄ°TAK Ulusal GÃ¶zlemevi'nde (TUG), Ruslara ait RTT 150 teleskobuyla yeni galaksi keÅŸifleri iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
TÃ¼rkiye'de, 1980'li yÄ±llarda Ankara, Ä°stanbul, Ege ve BoÄŸaziÃ§i Ã¼niversiteleri ileÂ ODTÃœ'de gÃ¶revli bilim insanlarÄ±ndan oluÅŸan ekibin belirlediÄŸiÂ 17 daÄŸ arasÄ±ndan 'en iyi yer' seÃ§ilen ve 541 milyon TL bÃ¼tÃ§eyle 1997'de aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan TUG'da, Rus ve TÃ¼rk bilim insanlarÄ± yeni galaksi keÅŸifleri iÃ§in ortak Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. GÃ¶zlemevinde kurulu, Rusya'ya ait RTT 150 teleskobu, Rusya'nÄ±n gelecekÂ yÄ±l uzaya gÃ¶ndereceÄŸi yÃ¼ksek enerji uydusuyla birlikte galaksi keÅŸifleri iÃ§in kullanÄ±lacak.
TUG MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Prof. Dr. Sacit Ã–zdemir, Rusya Federasyonu'nun gelecekÂ yÄ±l uzaya yeni uydu gÃ¶ndereceÄŸini belirterek, bu yÃ¼ksek enerji uydusuyla yeni galaksi keÅŸiflerinin yapÄ±lmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸini sÃ¶yledi. Prof. Dr. Ã–zdemir, RTT 150 teleskobuyla da bu keÅŸiflerin yer tabanlÄ± olarak optik gÃ¶zlemlerinin gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸini kaydetti.
Ã‡ok sayÄ±da yeni galaksi keÅŸfinin yapÄ±lmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸini aktaran Prof. Dr. Sacit Ã–zdemir, "RTT 150 teleskobu da bu keÅŸiflere adanacak. Yani zamanÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ±, Rusya'nÄ±n gÃ¶ndereceÄŸi bu uyduya adanacak. Ama TÃ¼rk bilim insanlarÄ±nÄ±n da bu keÅŸiflere dair gÃ¶zlem yapmasÄ±nÄ± istiyoruz. Yeni galaksi keÅŸifleri yapacak ekipte TÃ¼rkler de olacak" dedi.
RTT 150'nin yeni galaksi keÅŸiflerine yÃ¶nlendirilecek olmasÄ± nedeniyle camiadaki diÄŸer gÃ¶k bilimcilerin orijinal Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na ait tayflarÄ±n alÄ±namayacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Prof. Dr. Ã–zdemir, "O yÃ¼zden bir teleskop daha talep ettik. Bize ait olmasÄ±nÄ± istiyoruz. Proje teklifimizde 2,5 metre Ã§apÄ±nda 82,5 milyon TL deÄŸerinde yeni bir teleskop talebimiz var. Åžu an deÄŸerlendirilme aÅŸamasÄ±nda" diye konuÅŸtu.
Â
SON 24 SAATTE YAÅžANANLAR
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle