Ruslar ve TÃ¼rkler yeni galaksiler peÅŸinde

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
30.08.2018 - 11:59, Son GÃ¼ncelleme:

Ruslar ve Türkler yeni galaksiler peÅŸinde

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Ruslar ve Türkler yeni galaksiler peÅŸinde

TÃœRK ve Rus bilim insanlarÄ±, Antalya'da 2547 metre yÃ¼kseklikte kurulu, dÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli uzay gÃ¶zlem merkezlerinden TÃœBÄ°TAK Ulusal GÃ¶zlemevi'nde (TUG), Ruslara ait RTT 150 teleskobuyla yeni galaksi keÅŸifleri iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

TÃ¼rkiye'de, 1980'li yÄ±llarda Ankara, Ä°stanbul, Ege ve BoÄŸaziÃ§i Ã¼niversiteleri ileÂ ODTÃœ'de gÃ¶revli bilim insanlarÄ±ndan oluÅŸan ekibin belirlediÄŸiÂ 17 daÄŸ arasÄ±ndan 'en iyi yer' seÃ§ilen ve 541 milyon TL bÃ¼tÃ§eyle 1997'de aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan TUG'da, Rus ve TÃ¼rk bilim insanlarÄ± yeni galaksi keÅŸifleri iÃ§in ortak Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. GÃ¶zlemevinde kurulu, Rusya'ya ait RTT 150 teleskobu, Rusya'nÄ±n gelecekÂ yÄ±l uzaya gÃ¶ndereceÄŸi yÃ¼ksek enerji uydusuyla birlikte galaksi keÅŸifleri iÃ§in kullanÄ±lacak.

TUG MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Prof. Dr. Sacit Ã–zdemir, Rusya Federasyonu'nun gelecekÂ yÄ±l uzaya yeni uydu gÃ¶ndereceÄŸini belirterek, bu yÃ¼ksek enerji uydusuyla yeni galaksi keÅŸiflerinin yapÄ±lmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸini sÃ¶yledi. Prof. Dr. Ã–zdemir, RTT 150 teleskobuyla da bu keÅŸiflerin yer tabanlÄ± olarak optik gÃ¶zlemlerinin gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸini kaydetti.

Ã‡ok sayÄ±da yeni galaksi keÅŸfinin yapÄ±lmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸini aktaran Prof. Dr. Sacit Ã–zdemir, "RTT 150 teleskobu da bu keÅŸiflere adanacak. Yani zamanÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ±, Rusya'nÄ±n gÃ¶ndereceÄŸi bu uyduya adanacak. Ama TÃ¼rk bilim insanlarÄ±nÄ±n da bu keÅŸiflere dair gÃ¶zlem yapmasÄ±nÄ± istiyoruz. Yeni galaksi keÅŸifleri yapacak ekipte TÃ¼rkler de olacak" dedi.

RTT 150'nin yeni galaksi keÅŸiflerine yÃ¶nlendirilecek olmasÄ± nedeniyle camiadaki diÄŸer gÃ¶k bilimcilerin orijinal Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na ait tayflarÄ±n alÄ±namayacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Prof. Dr. Ã–zdemir, "O yÃ¼zden bir teleskop daha talep ettik. Bize ait olmasÄ±nÄ± istiyoruz. Proje teklifimizde 2,5 metre Ã§apÄ±nda 82,5 milyon TL deÄŸerinde yeni bir teleskop talebimiz var. Åžu an deÄŸerlendirilme aÅŸamasÄ±nda" diye konuÅŸtu.

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Ruslar ve TÃ¼rkler yeni galaksiler peÅŸinde

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