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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA, Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA)
18.02.2019 - 16:47, Son Güncelleme:

Rus vatandaşının bir anlık dalgınlığı 5 bin dolarına mâl oldu

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PARA çekerken bankamatikte kartı sıkışan Rus uyruklu Ahmad V.'nin, hesabından 5 bin dolar para çalındı. Yaptığı çalışmayla, yabancı uyruklu 3 kişinin sıkışan bankamatik kartından 5 bin dolar çektiğini tespit eden polis, şüphelileri yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.

Olay, Fatih Kemalpaşa Mahallesi Vidinli Tevfikpaşa Caddesi üzerinde bulunan ATM’de meydana geldi. İddiaya göre, sabah 09.30 sıralarında kaldığı otelden çıkan Ahmad V. isimli Rus turist, para çekmek için otelin yakınındaki ATM’ye gitti.

Para çekme işlemi sırasında problem yaşayan Ahmad V.’ye yardım etme bahanesiyle yaklaşan şahıslar, Rus turistin kartını bırakıp otele dönmesi üzerine kartta bulunan 5 bin doları çekip kayıplara karıştılar. ATM’nin kartı yuttuğunu düşünerek bankasına haber vermek için otele dönen Ahmad V., hesabından 5 bin doların çekildiğini görünce dolandırıldığını anladı.

“KARTINDAN 5 BİN DOLAR CİVARINDA PARAYI BOŞALTMIŞLAR”

Ahmad V.’nin kendisini arayarak yardım istediğini söyleyen arkadaşı, “Parası çalınmış arkadaşımın. Kendisi Rusyalı. Sabah 10’da gitmiş karttan para çekmeye o anda çekememiş. Kartını yutmuş bankamatik. O anda birileri varmış yanında. Arap olduklarını zannediyor tiplerinden.

Resim çekmişler 2-3 kişi. O anda karışmayın falan demiş ama şifresini almışlar galiba. Bu otele gelip bankasını arayana kadar, pasaportunu alana kadar otelden saat 10.30’da kartını boşaltmışlar. 5 bin dolar civarında” dedi. 

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