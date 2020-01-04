Rus uçağının düşürülmesi ByLock'ta: ‘Vuran eleman çok sağlam’

TÜRKİYE’ye ait iki F-16 savaş uçağı, 24 Kasım 2015 tarihinde hava sahasını ihlal eden Rusya’ya ait Sukhoi Su-24M tipi savaş uçağını düşürdü. Angajman kuralları gereğince Rus uçağının düşürülmesi iki ülke arasında gerileme neden oldu. İki ülkenin savaş noktasına geldiği uçak düşürme olayı FETÖ’nün kriptolu haberleşme ağı ByLock yazışmalarında ortaya çıktı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın (KOM),

ByLock mesaj içerikleriyle ilgili yaptığı analizlerde FETÖ mahrem imamlarının Rus savaş uçağının düşürülmesiyle ilgili mesajlaştıkları belirlendi.

FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) içindeki en üst düzey mahrem imamlarından Bahadır K. (aynı zamanda Güneydoğu gezici mahrem imamı) ile Osmaniye mahrem imamı Bekir Ş. arasındaki ByLock yazışmasında, Rus uçağının düşürülmesiyle ilgili tüm detaylar yer alıyor. ByLock’taki ID numarası “22329” olan Bahadır K. ile ByLock ID numarası “108935” olan Bekir Ş.’nin yazışmaları şöyle:

BİLGİLERİ RÜTBELİ ASKERDEN ALDIM

Bekir Ş.: Selamünaleyküm abi, konu Rus savaş uçağı.

Ruslar zaten sürekli hava sahasını işgal ediyor.

2 aydır asker bunu MGK’da gündeme getiriyor.

Bizimkiler de (FETÖ üyesi askerler) sürekli bu işi gündemde tutuyor.

Hükümet de en son diyor ki vurun gitsin bir daha olursa.

Bahadır K.: Evet

Bekir Ş.: Emri hatta Eskişehir’deki patron vermiş.

Diyarbakır’daki adam (FETÖ’cü olmayan) sahtekâr birisi olduğu için onun haberi yok, duyunca küplere biniyor.

Olay olduğunda içerdeki bir rütbeli askerden aldım bilgileri.

İstihbaratçı havacı.

Bahadır K.: Ben de tam bunu diyorum.

(Hükümet için) Sonra da düştükleri tufayı anladılar.

Bekir Ş.: Vuran kişi 2002’li yüzbaşı.

Uçak Adana’dan kalktı.

Fakat personel Balıkesir’in personeli.

Elemanlar oldukça sağlam.