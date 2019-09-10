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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent TATOĞULLARI / DHA
10.09.2019 - 14:38, Son Güncelleme:

Rus turiste dehşeti yaşatmıştı! Yakalandı...

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Rus turiste dehşeti yaşatmıştı! Yakalandı...

Antalya'da, üç hafta önce Rus turist A.K.'nin (29) çantasını kapkaç yöntemiyle çalan K.G. (23), dün yakalandı.

Antalya'da kimliği belirsiz kişi, 15 Ağustos günü Sinan Mahallesi Arık Caddesi üzerinde marketten alışveriş yapan Rus turist A.K.'nin çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Türk arkadaşının yanına tatile geldiği belirtilen A.K.'nin bağırmasıyla kapkaççı panikledi. Elindeki çantayı bir apartmanın arka bahçesine atan kapkaççı, kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Çantasını kurtarmak isterken yere düşen ve bacağından yaralanan A.K., Türk arkadaşı ve polislerin İngilizce bilmemesi nedeniyle cep telefonundaki çeviri programıyla yaşadıklarını anlattı. Kısa sürede çantayı bulan polis, içerisinden bir şey çalınmadığını belirledi. 

Çevredeki kamera görüntülerinden kapkaççının K.G. olduğunu belirleyen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Elektronik teknisyeni olduğu tespit edilen K.G., dün kayınpederinin evinde gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen K.G., buradaki ifadesinde yaklaşık bir yıldır evli olduğunu ve 6 aylık çocuğu olduğunu söyledi. K.G., ifadesinde şöyle dedi:

"Olay günü Arık Caddesi üzerinde yürüyerek iş arıyordum. Bu sırada önümde yürüyen bir kadın gördüm. Maddi sıkıntı yaşadığım ve çocuğuma bez alamadığım için bu kadının çantasına gözüm takıldı. Bir an bilinçsizce düşünerek kadının arkasından koştum ve çantanın kulpuna asıldım. Kadın çantasını vermemek için direndi ancak ben çantayı aldım ve kaçmaya başladım. Ancak kalp rahatsızlığım ve panik atağım olduğu için fazla koşamadım. Korktuğum için de çantanın içine dahi bakmadan bir apartmanın bahçesine atarak oradan ayrıldım. Kadının çantasından herhangi bir eşya, para almadım."

K.G., polisteki ifadesinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

 

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