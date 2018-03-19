Rus silahı da var Amerika silahı da

İçeriye bir TIR’ın girip yükünü rahatlıkla boşaltabileceği şekilde tasarlanmış cephanelikte, çoğunluğu ABD menşeili olmak üzere çok sayıda anti-tanksavardan uçaksavara kadar farklı tür silah ve binlerce mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatlar arasında Rus menşeili olanların da bulunduğu tespit edildi. Ele geçirilen bazı silahlar şunlar:

“2 TOW antitank güdümlü silah, 107 milimetre çok namlulu roketatar tahrip roketleri, 100 milimetre antitank mühimmatı, RPG roketatarları ve mühimmatı, Doçka uçaksavar silahları, 12.7 milimetre uçaksavar mermileri, Rusya yapımı 82 ve 60 milimetrelik havan mermileri, 106 milimetre geri tepmesiz top mermisi, ABD menşeili 100 milimetre SOBOT tank topu ile binlerce hafif silah ve hafif silah mühimmatı.”



