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    Rus silahı da var Amerika silahı da

    Uğur ERGAN / ANKARA
    19.03.2018 - 21:02 | Son Güncelleme:

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin merkezini ele geçirmesinden sonra yapılan arama-tarama çalışmalarında ilçenin kuzeybatısında bulunun terör örgütü PYD/ PKK’ya ait 150 metre uzunluğunda 12 gözlü yeraltı mühimmat deposundaki silahların ayrıntısına Hürriyet ulaştı.

    İçeriye bir TIR’ın girip yükünü rahatlıkla boşaltabileceği şekilde tasarlanmış cephanelikte, çoğunluğu ABD menşeili olmak üzere çok sayıda anti-tanksavardan uçaksavara kadar farklı tür silah ve binlerce mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatlar arasında Rus menşeili olanların da bulunduğu tespit edildi. Ele geçirilen bazı silahlar şunlar:

    Rus silahı da var Amerika silahı da

    “2 TOW antitank güdümlü silah, 107 milimetre çok namlulu roketatar tahrip roketleri, 100 milimetre antitank mühimmatı, RPG roketatarları ve mühimmatı, Doçka uçaksavar silahları, 12.7 milimetre uçaksavar mermileri, Rusya yapımı 82 ve 60 milimetrelik havan mermileri, 106 milimetre geri tepmesiz top mermisi, ABD menşeili 100 milimetre SOBOT tank topu ile binlerce hafif silah ve hafif silah mühimmatı.”

    Etiketler: gazetehaberleri , afrin , tsk , gündem
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