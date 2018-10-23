Rus savaş gemisinden çıkarıldı! 2 buçuk ton ağırlığında

Didimli bir balıkçı tarafından 2 yıl önce 18'inci yüzyıla ait batık bir gemi fark edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan izin ve destekle, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Başkanlığı'nda, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Özdeş'ın bilimsel başkanlığında, dalış düzenlendi. Türkiye karasularında bugüne kadar yapılan en derin bilimsel batık araştırmaları arasında yer alan çalışmada, 65 metre derinde yer alan batığa ulaşıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜBİTAK ve Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından oluşturulan 14 kişilik bir ekibin 10 günlük çalışması ile üzerinde hala fünyesi duran 2 metre 95 santim boyunda ve 2,5 ton ağırlığında top bulundu. Ayrıca cam ve topraktan yapılmış tabak, şişe, yemek ve su kaplarına da ulaşıldı.

Yerli üretim 'TÜBİTAK Mam' gemisinde bugün, çıkarılan malzemeler basına tanıtıldı. Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Dokuz Eylül Üniversitesi Kazı Daire Başkanı Melik Ayaz, TÜBİTAK'tan Dr. Selma Ayaz, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Özdeş ve Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Yılmaz ile dalış ekibi basın toplantısına katıldı.



Toplantıda ilk konuşan Kaymakam Türköz, "Didim ilçesi binlerce yıllık tarihe sahiptir. Gerek yer altı gerekse yer üstü zenginlikleri var. Bugün de gördük ki su altında da oldukça zenginlikler var. İlçemiz için hayırlı olsun" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Özdeş, "Çıkarılan topun üzerinde Rus kraliyet arması bulunuyor. Bu toplardan, batık gemide 29 tane daha bulunuyor. Bu sezonki çalışmamızda bir tanesini çıkarabildik. Bu da 10 günlük bir çalışmayla oldu. İçerisinde tabak çanak ve yaşam malzemeleri de var. Gördüğünüz topun uzunluğu 2 metre 95 santim ve 2.5 ton ağırlığı var.



Çıkaracak olduğumuz topların içerinde 4 metreye kadar büyüklükte olan da var" dedi. Dokuz Eylül Üniversitesi Kazı Daire Başkanı Melik Ayaz, "Su altı çalışmalarıyla ilgili bu bizim bakanlık olarak ilk çalışmamız değildir. Bu çalışmalar 1960'lı yılarda başladı bugünlere kadar geldi. 10 günlük çalışmalarda büyük yol kat ettik. Çalışmalara gelecek sezon da devam edeceğiz" dedi.