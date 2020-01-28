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Mustafa SUİÇMEZ (DHA)
Haber Giriş: 28.01.2020 - 15:38,Son Güncelleme:/

Rus savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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Rus savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden bugün saat 14.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', saat 15.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Rus savaş gemisi boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

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