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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Yüksel KOÇ / DHA
16.10.2018 - 14:39, Son Güncelleme:

Rus saadet zinciri yöneticileri hakkında flaş gelişme

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Rus saadet zinciri yöneticileri hakkında flaş gelişme

"MMM" adıyla dünyada "Rus titan saadet zinciri" olarak bilinen ve Türkiye'de "TurkeyMMM.net" web sitesi üzerinden faaliyet göstererek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında, 30 kişi hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, örgüt lideri ve yöneticisi olan 9 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 486 yıla kadar, örgütün üyesi olan 21 şüpheli hakkında da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Titan sistemiyle örgütlenen Rus saadet zinciri MMM’nin Türkiye’de faaliyet gösteren yapısına yönelik başlatılan soruşturma tamamlandı. 7’si tutuklu 30 kişi hakkında dava açıldı. Örgüt lideri olduğu iddia edilen 9 kişi için 486’şar yıl, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 21 kişi için de 3’er yıla kadar hapis cezası istendi.
 
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Rusya’da titan saadet zinciri olarak faaliyet gösteren MMM’nin Türkiye yapılanması olan Turkey-mmm.net’e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 7’si tutuklu 30 kişi hakkında dava açıldı.

İddianamede 30 şüpheliden 9’unun örgütün lideri olduğu, 21’inin de üyesi olduğu belirtildi. Katılımcıların bir miktar para veya mal karşılığında ve başka katılımcılar bulmaları koşuluyla internet üzerinden sisteme dahil olduğu belirtilen iddianamede, "Gerçekçi olmayan veya gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisine dayalı olarak tanımlanan ’piramit’ satış sisteminin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile yasaklandığı bilgisine yer verildi.

KOLAY PARA KAZANMAYI HEDEFLİYORLAR

Şüphelilerin kolay para kazandırması gayesiyle hiçbir ticari faaliyette girmeden, kolay para kazanma heveslisi vatandaşlardan para toplamak amacıyla bir araya geldikleri belirtilen iddianamede, şüphelilerin önceleri güven vermek maksadıyla bir miktar kar payı dağıttıkları, bu suretle katılımcıları sisteme dahil ettikten sonra para yatıran kişilerin hesaplarına el koydukları iddia edildi.

24 YIL ÖNCE RUSYA’DA KURULMUŞ

MMM adlı sistemin Sergey Mavrodi tarafından 1994 yılında Rusya’da kurulduğu, kurulduktan sonra 6 ay içinde 20 milyon kişinin sisteme dahil olduğu ve yatırım tutarının da ülkenin cirosunun üçte biri kadar büyüdüğü, ÿ2011 yılında da internet üzerinden çok sayıda ülkede katılımcıya ulaştığı kaydedilen iddianamede, sistemin çökmesi sonucu da Sergey Mavrodi hakkında hapis cezasının verildiği anlatıldı.

ÖRGÜT LİDERİ ’LEYLA’ KOD ADLI ELVİRA EGOVORA

Sistem içinde katılımcıların yardım adı altında para transferi yaptıkları, sistem içinde para birimine ’Mavro’ adının verildiği belirtilen iddianamede, suç örgütünün liderinin "Leyla" kod adını kullanan Elvira Egevora’nın Rus uyruklu olduğu, gerçek kimliğini de diğer örgüt üyelerinin bilmediği kaydedilen iddianamede, Elvira Egovora’nın örgüt üyeleri ile fiziki ortamda bir araya gelmediği belirtildi.

9 KİŞİYE 486’ŞAR YIL İSTENDİ

Örgütün Türkiye yöneticisinin Yiğit Çilingir olduğu savunulan iddianamede, Uğur Zaman, Bekir Aydın, Sinasi Aslan, Sinan Kızılaslan, Derşah Nar, Bilal Çığtay ve Halil İbrahim Küçük’ün örgüt yöneticileri oldukları, kalan 21 şüphelinin de örgüt üyesi oldukları belirtilen iddianamede, örgüt yöneticilerinin örgüt lideri Elvira Egorova ile irtibatlı kişiler oldukları kaydedildi.

İddianamede, örgüt yöneticileri için, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık" suçundan 146’şar yıldan 486’şar yıla, 21 şüphelinin de, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

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